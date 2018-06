Trabalhadores do jogo exigem implementação de 14 meses de salário

A Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo entregou ontem uma carta instando o Governo a tornar o programa de bónus de Verão uma norma na indústria do jogo. Até ao momento, MGM, Sociedade de Jogos de Macau e Sands China referiram ter planos para conceder os referidos bónus este ano.

Stacey Qiao

Liderados pela presidente Cloee Chao, membros da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo entregaram ontem uma carta na sede do Executivo com a esperança que Chui Sai On possa intervir de forma a garantir que os trabalhadores do sector do jogo tenham não só o bónus de Verão, como também implementar o pagamento de 14 meses de salário como uma norma.

O programa de bónus de Verão foi adoptado por seis concessionárias numa altura em que decorriam vários projectos e não era viável a perda de funcionários. O termo passou de três para cinco anos, mas as empresas com o prazo mais reduzido acabaram por pagar o mesmo aos seus empregados, em 2017.

Chao, porta-voz dos trabalhadores do sector, referiu em declarações ao PONTO FINAL que os empregados expressaram o seu interesse em receber o bónus equivalente a dois meses (no Verão e no Inverno, correspondente a mais dois meses de salário) às seis operadoras de jogo em Abril, juntamente com um pedido para prolongar a licença de maternidade. “O pedido das licenças de maternidade foi cumprido, mas o nosso apelo pela remuneração de 14 meses ainda não foi respondido”, disse.

Na carta endereçada ao Chefe do Executivo, a Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo expressa o contraste drástico entre o lucro das operadoras de jogo e a diminuição do rendimento real do seu pessoal de cargos não superiores. “Os salários e benefícios dos empregados nas operadoras de jogo não acompanharam a inflação ao longo dos últimos dois anos porque estas empresas têm vindo a explorar os seus trabalhadores de formas variadas”, refere a carta. “Não é razoável que estas empresas continuem a cortar nos benefícios”, acrescenta a nota entregue na sede do Governo.

As razões pelas quais é necessário envolver o Governo, segundo a carta, é que “as concessões na indústria do jogo são garantidas pelo Executivo, por isso o Executivo tem a responsabilidade de supervisionar”. Os empregados insatisfeitos também questionaram a capacidade do Governo em garantir que as concessionárias cumpram os compromissos que assumiram aquando do requerimento das respectivas licenças de jogo.

Na entrega da carta estiveram presentes funcionários das diferentes concessionárias, disse Chao, apesar das diversas operadoras terem termos diferentes. O grupo espera que a implementação dos 14 meses de salários possa vir a ser introduzido de forma recorrente. “É ridículo que tenhamos que vir para as ruas e gritar pelos nossos direitos todos os anos para receber o bónus a que temos direito. O nosso trabalho árduo e contribuição deveriam ser reconhecidos”, frisou.

Cerca de três horas após a carta ser entregue a TDM noticiou que a Sands China anunciou planos para um bónus especial equivalente a um mês de salários para um máximo total de 50 mil patacas, elegível para todos os empregados até 31 de Agosto. A medida irá beneficiar cerca de 99% dos 28 mil trabalhadores da empresa, refere a mesma nota.