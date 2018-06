Serviços de Saúde lançam programa “Alimentação Saudável”

“Alimentação Saudável” é o mais recente programa lançado pelo Governo que tem como objectivo incentivar o conceito de “menos sal, menos açúcar, menos gordura, mais vegetais e grãos integrais”. A iniciativa, criada pelos Serviços de Saúde e pela Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas, terá a colaboração do sector da restauração, que irá apresentar pratos saudáveis ao público. Entre os dias 12 e 22 deste mês, os profissionais desta indústria vão poder aprofundar os seus conhecimentos através de três sessões de apresentação.

A primeira sessão está agendada para o dia 12, entre as 15 e as 16 horas (tal como as restantes), e destina-se a proprietários e operadores de estabelecimentos de restauração. No dia 20 decorre a segunda sessão, que terá como destinatários cozinheiros e pessoal dos estabelecimentos, e, no dia 22, o programa termina com uma sessão que irá reunir proprietários, operadores, cozinheiros e pessoas de estabelecimentos de restauração. A inscrição pode ser feita até amanhã. Todas as apresentações vão ser conduzidas em cantonês.