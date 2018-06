Reflexões sobre a vida após a morte de diversos prismas

A Fundação Rui Cunha foi ontem palco do debate “Preparar a morte: Viver”, que juntou na mesma mesa um médico, um padre, um budista e um filósofo. A reflexão, que convidou o público a colocar as suas próprias questões, está integrada na semana dedicada à Canção da Terra, de Gustav Mahler, que conta também com uma exposição de pintura ilustrativa dos poemas da obra musical.

Pedro André Santos

“Preparar a morte: Viver”, foi o título escolhido para uma sessão de debate que colocou um médico, um padre, um budista e um filósofo a abordarem questões relacionadas com a vida para além da morte consoante os seus próprios pontos de vista. A iniciativa foi organizada pela Associação dos Médicos de Língua Portuguesa, segundo explicou ao PONTO FINAL o médico Shee Va, organizador do debate e exposição. “Resolvemos pegar na ‘Canção da Terra’ da Mahler porque tem alguma coisa também a ver com o Oriente. Mahler faz a composição desta sinfonia utilizando poemas chineses da Dinastia Tang, e quando tem contacto com esses poemas encontra neles muito naturalismo que está em consonância com o movimento romântico germânico”, começou por dizer Shee Va.

Gustav Mahler foi uma pessoa que esteve sempre em contacto com a morte desde cedo, devido ao falecimento dos pais e dos oito irmãos, e ainda da filha, com apenas cinco anos, quando estava a compor a sinfonia. “Se nas outras sinfonias que ele compunha, a morte é um final, nesta não é. Como o homem pertence à natureza, e a natureza se renova, ele também acha que o homem se renova, e portanto faz uma transcendência”, explicou o organizador.

Voltando ao tema do debate em si, Shee Va considera-o particularmente interessante, tendo em vista a própria cultura chinesa, que é muito focada na longevidade. “A pessoa não vive eternamente, e como não vive eternamente tem mesmo que preparar a morte, isto é, desde que nós nascemos que estamos programados para morrer. As pessoas têm medo da morte, isso é verdade, mas será que havendo resposta, as pessoas continuarão a ter medo?”, questionou.

De forma geral, o ponto de vista médico, que contou com a intervenção de Pedro Resende, procurou abordar questões sobre se valerá a pena prolongar a vida, recorrendo a temas pertinentes como a eutanásia ou a conservação de células, na esperança de que um dia mais tarde a ciência possa “ressuscitar essa pessoa”. O padre Daniel Ribeiro e um monge budista, discípulo de Sie Jie Sheng, presidente da Federação Internacional do Budismo de Macau, que não pôde estar presente, abordaram as visões das respectivas religiões, enquanto que o ponto de visto filosófico de Pedro Baptista “vai abarcar tudo isto”.

Igualmente na Fundação Rui Cunha encontra-se uma exposição que se debruça na mesma temática. “Acho que discutir só por discutir não seria tão importante como também ilustrar, isto é, o que quis fazer com as obras de arte é um bocado a ilustração desta vida para além da morte. Mahler conseguiu fazer isso com a música, e eu queria também que os artistas o fizessem com a sua arte”, acrescentou Shee Va. A exposição estará patente até sábado.

No final do debate houve ainda espaço para uma sessão de perguntas e respostas por parte dos presentes, procurando não só esclarecer as suas dúvidas, como também expor as suas próprias visões sobre o tema.