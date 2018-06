Participação de Macau em “Uma Faixa, Uma Rota” é “uma obrigação e responsabilidade”

“É uma obrigação e responsabilidade”, afirmou ontem o Chefe do Executivo sobre a participação de Macau na construção da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Chui Sai On discursava na abertura da Conferência Internacional ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e o Desenvolvimento de Macau 2018, que decorre até hoje na Torre de Macau, quando frisou também que “o território está determinado em aproveitar ao máximo as vantagens singulares”.

O Chefe do Executivo disse ainda esperar que, “através da congregação de sabedorias e do livre debate, os participantes nesta Conferência possam contribuir com opiniões e sugestões para a integração de Macau nesta iniciativa, tanto a nível de concepção, como a nível de implementação”, aponta um comunicado divulgado ontem pelo Gabinete de Comunicação Social (GCS).

Chui Sai On também falou das trocas comerciais, investimento e criação de emprego. De acordo com o Chefe do Executivo, o volume total das trocas comerciais entre a China e os países ao longo da faixa e da rota excede os quatro mil milhões de dólares americanos e o investimento acumulado ultrapassa 60 mil milhões de dólares americanos, com 75 zonas de cooperação económica e comercial no exterior, criando mais de 200 mil empregos nos locais.

“Isto prova que a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ tem vindo a injectar um novo e poderoso ímpeto no desenvolvimento da economia mundial, abrindo um novo capítulo na era do desenvolvimento comum no mundo”, disse. Também a vice-ministra do Comércio da China marcou presença no primeiro dia do evento. Gao Yan afirmou que “o Ministério do Comércio continuará a apoiar, de forma activa, a participação, contributo e integração de vários aspectos de Macau na construção de ‘Uma Faixa, Uma Rota’, no sentido de dar um novo contributo ao desenvolvimento nacional, bem como mais benefícios aos compatriotas de Macau”.