Governo propõe subsídios e estágios flexíveis na revisão do Regime do Ensino Técnico-Profissional

Atribuição de subsídios às escolas, possibilidade dos estagiários receberem apoios financeiros e uma maior flexibilização do regime de estágios. Estas são algumas das propostas do Governo no âmbito da consulta pública sobre o Regime do Ensino Técnico-Profissional, que decorre até 15 de Julho.

Catarina Vila Nova

A Direcção dos Serviços para a Educação e Juventude (DSEJ) lançou ontem a consulta pública sobre o Regime do Ensino Técnico-Profissional, com o objectivo de rever a legislação que vigora há mais de duas décadas. No documento de consulta são focados seis aspectos principais, que abordam o desenvolvimento desta modalidade de formação, a sua articulação com o ensino superior, a colaboração com o sector profissional, o reconhecimento deste ensino, a definição de uma organização curricular e os estágios profissionais. Em específico, é proposto um conjunto de subsídios às escolas e a possibilidade de os alunos poderem receber um apoio financeiro por parte das instituições que os recebem como estagiários.

No que diz respeito aos subsídios, o Governo está a prever atribuir a cada escola com oferta de ensino técnico-profissional 130 mil patacas anuais por turma e 440 mil patacas para a criação de novos cursos. A DSEJ está também a equacionar atribuir um outro apoio, na ordem das 280 mil patacas, destinado à renovação de equipamentos e instalações e planos de subsídios para a formação de professores, cujos valores não foram avançados. Estes montantes foram anunciados ontem, em conferência de imprensa, por Vong Iat Hang, chefe substituto do Departamento de Estudos e Recursos Educativos da DSEJ.

Em relação aos apoios financeiros aos alunos, algo que não está contemplado na actual legislação, o Governo abre a possibilidade de ser atribuído um subsídio concedido pela entidade que oferece o estágio. “O regime actual não estipula se há ou não subsídio de estágio. Nós temos uma posição aberta porque esse subsídio pode incentivar os estudantes a fazer o estágio. Se os pais e as empresas concordarem, podem dar um subsídio de estágio mas não é o Governo a dar o subsídio”, esclareceu Vong Iat Hang, acrescentando que este apoio não será obrigatório.

ESTÁGIOS FLEXÍVEIS E COORDENAÇÃO COM ENSINO SUPERIOR

A proposta do Governo prevê também uma maior flexibilização da realização do estágio profissional, que pode ser cumprido num único período ou dividido por vários períodos. “Actualmente, o estágio profissional é organizado no terceiro ano. Foi proposto que possa ser feito durante qualquer ano do ensino secundário complementar e não seja concentrado só no terceiro ano”, explicou Vong Iat Hang. “Tomámos como referência o regime da Alemanha, em que podem fazer um estágio em qualquer ano”.

Com a revisão do Regime do Ensino Técnico-Profissional, a DSEJ pretende criar vias de acesso ao ensino superior destinadas aos alunos desta modalidade de ensino, nas quais se incluem exames de admissão orientados aos currículos e competências destes estudantes. Por outro lado, os programas curriculares dos cursos técnico-profissionais devem articular-se com os dos cursos do ensino superior. Assim, prevê-se que os cursos técnico-profissionais sejam constituídos por três componentes de formação: cultura geral, tecnológico-profissional e estágio profissional. No final dos três anos, os alunos podem obter um certificado de graduação, emitido pela escola, e um certificado de qualificação profissional, atribuído pela escola e pela empresa onde o aluno realizou o estágio.

QUASE 90% DOS GRADUADOS INGRESSAM NO ENSINO SUPERIOR

De entre os vários obstáculos apontados pela DSEJ, que o ensino técnico-profissional enfrenta, contam-se as dificuldades na abertura de cursos por falta de espaços e professores adequados, a rigidez da estrutura curricular e da organização dos estágios e a fraca articulação com o ensino superior. “Muitas vezes, a universidade não dá importância à especialidade que o aluno tirou no ensino secundário. O que nós queremos é que o aluno, já no ensino secundário, consiga ter certos conhecimentos para que possa ter uma melhor ligação com o ensino superior, não desperdiçando o que aprendeu nos três anos do ensino secundário”, considerou Vong Iat Hang. A este conjunto de problemas acresce também a falta de aceitação desta modalidade por parte da sociedade, acrescentou o dirigente. “Muitas vezes os pais têm pouco conhecimento do ensino técnico-profissional e alguns encarregados de educação acham que só aqueles que não têm boas notas é que vão seguir o ensino técnico-profissional”.

Segundo números que constam do documento de consulta, no corrente ano lectivo existem nove escolas que oferecem cursos de ensino técnico-profissional, num total de 83 turmas compostas por mais de 1.200 alunos. A actual oferta formativa contempla as áreas de turismo, tecnologias de informação e comércio, engenharia electrotécnica, contabilidade e comércio electrónico, arte e design, música, educação física, desenho cultural multimédia e serviço social. No ano lectivo passado, 87,9% dos graduados do ensino técnico-profissional ingressou no ensino superior, dos quais 45,3% encontram-se a frequentar cursos da mesma área de formação do secundário. Apenas 2,1% entrou directamente no mercado de trabalho, dos quais 50% encontrou emprego numa área relacionada com o curso concluído.

A consulta pública sobre o Regime do Ensino Técnico-Profissional decorre até ao próximo dia 15 de Julho, podendo os cidadãos apresentar as suas opiniões por correio, e-mail, telefone, fax ou pessoalmente. Estão agendadas três sessões de consulta, para os dias 8, 9 e 6 de Junho. A primeira é destinada ao sector educativo e irá decorrer das 17 às 19 horas, a segunda é direccionada a outros sectores e decorre das 14h30 às 16h30, e a terceira será para o público em geral e decorre das 14h30 às 16h30. As três sessões irão realizar-se na sede da DSEJ, na Avenida D. João IV, e serão conduzidas em chinês, sendo disponibilizada interpretação para inglês e português.

Fundo de Desenvolvimento Educativo atribuiu 800 milhões no ano passado

O Fundo de Desenvolvimento Educativo (FDE) investiu no ano passado um total de 800 milhões de patacas em vários projectos escolares. O valor foi ontem avançado por Kong Ngai, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), após a reunião plenária do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior. Do montante total investido, 80 milhões foi destinado a ajudar as escolas que ficaram danificadas após a passagem do tufão Hato. C.V.N.