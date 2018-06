Governo promove actividades sobre poupança de recursos energéticos

A Semana da Conservação Energética de Macau 2018 arranca no domingo, dia 10, pelas 16h30 na Praça do Tap Seac. A iniciativa integra uma série de actividades de promoção e de divulgação da conservação energética, com o intuito de sensibilizar os cidadãos para pouparem energia, bem como um concerto da cantora local Josie Ho.

“Vamos poupar energia e juntos desfrutar dos benefícios!” é o tema deste ano.

A série de actividades inclui, no domingo, dia 10 de Junho, a Cerimónia de Abertura, no dia 11, o evento “Desligar as luzes durante 1 hora”, no dia 12 e até 31 de Agosto, a acção “Vestuário Informal de Verão – Vamos todos conservar energia!”, dia 13, a sessão “Poupança de Energia” – Sessão de Partilha de Experiências sobre Conservação Energética, a 15, a palestra sobre “Poupança de Energia e Segurança” e nos dias 16 e 23, o Curso de Formação sobre Conservação e Gestão Energética.

A Semana da Conservação Energética 2018, que se realiza em Macau em resposta à Semana Nacional de Sensibilização para a Conservação Energética, decorre até ao dia 16 de Junho. A organização é da responsabilidade do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético.