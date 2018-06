Governo espera com a nova lei incentivar resolução de conflitos através da arbitragem

Com a nova lei de arbitragem, aprovada ontem na generalidade na Assembleia Legislativa, o Governo pretende uniformizar a arbitragem no território com os padrões internacionais e incentivar a cultura de resolução de conflitos por esta via. A secretária para a Administração e Justiça adiantou que o Governo está a considerar concentrar os actuais cinco centros de arbitragem num só. A nova lei poderá abrir caminho à criação de um centro de arbitragem de arrendamento.

Cláudia Aranda

A Assembleia Legislativa aprovou ontem na generalidade a nova lei da arbitragem. Com este diploma, o Governo quer impulsionar a arbitragem enquanto mecanismo alternativo aos tribunais para a resolução de litígios cíveis e comerciais, e promover o território como “centro de arbitragem de conflitos comerciais entre a China e os países de língua portuguesa”, defendeu Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça.

O objectivo é “aproveitar as vantagens especiais de Macau, incluindo a existência de um número elevado de profissionais bilingues, tanto na área jurídica como noutras”, assim como as vantagens em relação às regiões vizinhas, em termos de semelhança do sistema jurídico e ligação cultural com os países lusófonos.

Sónia Chan, defendeu a introdução do diploma com a necessidade de efectuar uma revisão e de criar um regime jurídico de arbitragem “uniformizado, simples e alinhado com os padrões internacionais”, assim como “torná-lo num mecanismo célere e eficiente de resolução de litígios”. Actualmente, existe um sistema legislativo dualista, constituído por uma “arbitragem interna” e uma “arbitragem comercial externa”. A intenção da lei é uniformizar os dois níveis de arbitragem.

Existem cinco centros de arbitragem onde o número de casos de arbitragem tratados mantém-se a um “nível relativamente baixo”, com excepção do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Macau, com um número mais elevado. Apesar de existir em Macau há mais de 20 anos, o sistema de arbitragem é pouco comum. O deputado José Pereira Coutinho acusou ser a própria administração que não promove o sistema. Zheng Anting lembrou que os cinco centros existentes têm tido pouco trabalho. “De 1998 até 2017 só trataram de 599 casos”.

À questão de José Pereira Coutinho sobre o “desinvestimento” do próprio Governo na arbitragem e se o “Governo vai incluir cláusula compromissória nos contratos de arbitragem” para promover este sistema”, um dos representantes do Governo respondeu que a cláusula compromissória “só se aplica à arbitragem cível e comercial”. “Nos contratos administrativos, o Governo tem restrições e tem que actuar nos termos da lei. Claro que, em alguns contratos especiais, o Governo tem essa margem de manobra de introduzir a cláusula arbitrária para promover o regime de arbitragem”, disse o responsável.

A nova lei estabelece expressamente que as decisões arbitrais são finais, vinculativas para as partes e não passíveis de recurso, aspecto apreciado pelo deputado Wu Chou Kit, que quis saber se a arbitragem, mais célere do que a via judicial, pode ser usada também nos conflitos relacionados com a construção civil, infiltrações de água e fendas, assim como nas obras públicas do Governo.

Governo quer árbitros internacionais

Vários deputados colocaram em questão os critérios para a escolha das equipas de árbitros. Sobre este aspecto, o Governo referiu que a proposta de lei deixa margem às instituições de arbitragem para estabelecerem os requisitos de recrutamento. “A arbitragem é uma área muito profissional e muito espacializada, se se trata de litígio de construção civil é preciso incluir nesta equipa de árbitros engenheiros para peritagem e este árbitro tem que ter experiência. Este requisito previsto na proposta de lei é o básico, no futuro as instituições de arbitragem vão ter os seus regulamentos. Vamos deixar esta margem para os centros de arbitragem, que vão definir regras e requisitos para o recrutamento”.

Sónia Chan acredita que, para que as pessoas adiram e comecem a depositar mais confiança na arbitragem, “o mais importante é captar árbitros de renome internacional. Há pouco (na sessão plenária na AL), um deputado referiu que Macau é muito pequeno e um dos árbitros recebeu um caso, mas que havia conflitos de interesses com uma das partes. Já ouvi casos desses. Por isso, as pessoas estão preocupadas e, por isso, no futuro, temos que atrair árbitros de nível internacional com vista a termos a nossa reputação”.

A lei agora aprovada abre essa possibilidade de contratação no estrangeiro, ao mencionar que “ninguém pode, em razão da sua nacionalidade ou residência, ser impedido de exercer funções de árbitro, salvo convenção das partes em contrário”.

Em resposta a Song Pek Kei e a outros deputados relativamente às políticas do Governo para o reforço da formação de árbitros e profissionais bilingues locais, Sónia Chan salientou que “dentro da plataforma estamos a formar cada vez mais talentos bilingues e tradutores. Vamos continuar a enviar os nossos estudantes do ensino secundário para Portugal para estudar Direito. Actualmente, temos mais de 600 formandos a formarem-se na União Europeia”, acrescentou.

A secretária adiantou que o Governo coloca a possibilidade de vir a concentrar os cinco centros num só. “Sobre a construção de um centro de arbitragem, actualmente os nossos recursos estão muito dispersos, no futuro vamos analisar concentrar os recursos, se será viável unificar todos esses centros de arbitragem, vamos ouvir as opiniões do sector”. Mais adiante, um dos representantes do Governo afirmou que “a secretária referiu que estes cinco centros de arbitragem, incluindo o futuro centro de arbitragem de conflitos de arrendamento, vão ser seis, como é que vamos racionalizar os recursos e promover este mecanismo? Com o apoio político do Governo, este é um trabalho importante”, afirmou.

A proposta de lei estabelece expressamente que as decisões arbitrais são finais, vinculativas para as partes e não passíveis de recurso, aspecto apreciado pelo deputado Wu Chou Kit, que quis saber se a arbitragem, mais célere do que a via judicial, pode ser usada também nos conflitos relacionados com a construção civil, infiltrações de água e fendas, e nas obras públicas do Governo. Sónia Chan destacou a vantagem de introduzir nos contratos comercias e civis cláusulas compromissórias de arbitragem, “nomeadamente, em termos de contratos de arrendamento, nós cremos que isso pode resolver questões no futuro”.