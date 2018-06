Governo deve preparar população para enfrentar tempestades

A deputada Agnes Lam alertou ontem para a necessidade do Governo “estar preparado para as adversidades e reforçar os exercícios de protecção civil para fazer face a situações de clima extremo”. “Além disso, “quando há tufões, os residentes das zonas baixas são os primeiros a ser afectados, por isso devem ser informados, através de simulacros, dos caminhos de fuga e evacuação mais rápidos, da localização dos abrigos mais próximos e seguros, e do tempo que precisam para fugir de casa. Daí que, o Governo deve iniciar de imediato os simulacros de protecção civil e a educação para a prevenção de calamidades, pois atrasos nesta matéria já não fazem sentido”, alerta.

Na intervenção antes da ordem do dia na Assembleia Legislativa, a deputada afirmou “que ainda não estamos preparados para a chegada da época dos tufões”, apesar dos trabalhos do Governo na revisão dos mecanismos de prevenção de calamidades, aprendendo com o tufão Hato.

Em primeiro lugar, refere a deputada, “a construção das infra-estruturas de prevenção é lenta, as diversas obras ainda estão na fase de planeamento. A construção das comportas no Porto Interior só vai arrancar em 2019, e desde a formulação da ideia em 2012 até à conclusão, o projecto vai demorar 10 anos. As obras de dimensão mais pequena, como muretes de protecção contra inundações, estações elevatórias de águas pluviais e esgotos com caixas de seccionamento das águas pluviais, vão demorar 2 a 3 anos”, diz.

Também o deputado Leong Sun Iok exorta o Governo a aperfeiçoar e definir, o mais brevemente possível, regimes ou regulamentos claros sobre as deslocações entre a residência e o local de trabalho em situações de mau tempo. “Muitos turistas, que não conhecem bem o estado do tempo em Macau, deparam-se com dificuldades nas deslocações. Sugere-se o alargamento do âmbito da divulgação de alertas”. O deputado sugere também um reforço da cooperação entre as regiões vizinhas, para permitir que turistas e residentes consigam saber previamente o estado do tempo. C.A.