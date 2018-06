Deputados apelam ao Governo para que não abandone proprietários do Pearl Horizon

Nas intervenções antes da ordem do dia, ontem, na Assembleia Legislativa, a maioria dos deputados intercedeu em defesa dos proprietários que perderam as fracções já compradas no Pearl Horizon. Ao Governo apelaram para que não os deixe sozinhos, enquanto à empresa Polytex exigiram que cumpra as suas responsabilidades e proceda à devolução dos montante adiantados e pagamento das respectivas indeminizações.

Cláudia Aranda

Os deputados foram unânimes na defesa dos interesses dos pequenos proprietários, afectados pela decisão do Governo em relação ao Pearl Horizon, ontem, nas intervenções realizadas antes da ordem do dia, na Assembleia Legislativa.

Zheng Anting defendeu que o Executivo deve “ajudar os pequenos proprietários na obtenção da indemnização em dobro por parte da Polytex. Quanto aos proprietários que têm de pagar as prestações bancárias, o Governo deve apoiá-los, para que possam suspender o respectivo pagamento”. Em relação aos que pagaram o imposto de selo e a respectiva multa, o Executivo “deve coordenar-se com os diversos serviços, com vista à devolução dos montantes pagos”. “O Governo deve coordenar tudo de forma adequada e ajudar os pequenos proprietários, em vez de os deixar sozinhos”, insiste o deputado.

O Tribunal de Última Instância proferiu uma sentença na qual julgou improcedente a acção judicial da empresa Polytex relativa ao processo de reversão do terreno do Pearl Horizon. De seguida, “o Governo divulgou uma proposta, manifestando que no local vai construir habitações temporárias, e uma parte das fracções destina-se aos compradores do Pearl Horizon, o que surpreendeu os cidadãos, e desesperou e entristeceu os proprietários do Pearl Horizon”, afirma Mak Soi Kun, exortando Governo a rever a nova lei de terras, “de acordo com os problemas reais”. “Os casos do Pearl Horizon, do Vale das Borboletas, em Seac Pai Wan, e dos 16 terrenos no Lago Nam Van podem ser apenas a ponta do icebergue envolvendo muitos problemas de terras”, prossegue o deputado que considera que houve “abandono dos deveres assumidos pelo Governo, resultando na lesão e violação directas do interesse público e dos direitos cívicos”.

As deputadas Chan Hong e Wong Kit Cheng lamentam que o promotor do Pearl Horizon não tenha ainda prestado esclarecimentos aos lesados e apelam a que a Polytex cumpra a sua responsabilidade contratual, que é devolver o dinheiro das fracções e proceder às indeminizações.

Também Song Pek kei apela à empresa, cotada em bolsa, que assuma responsabilidades perante os accionistas e os proprietários, para que possam percorrer “um caminho ainda mais longo”.

Kou Hoi In considera que a Polytex “perdeu a acção no tribunal, mas está a utilizar o fundamento de que vai exigir uma indemnização ao Governo para fugir e arrastar a restituição do montante pago e a indemnização, que são ambas da sua total responsabilidade. Assim, a meu ver, a Sociedade de Importação e Exportação Polytex, Limitada deve cumprir as responsabilidades contratuais e sociais, dar uma resposta justa aos condóminos, e devolver-lhes, quanto antes, o dinheiro pago pela compra das fracções, não devendo arrastar o caso indefinidamente”.

Chui Sai Peng José afirma que “mesmo que a Polytex tome a decisão de interpor uma acção contra o Governo, tal não a inibe do cumprimento da responsabilidade indemnizatória perante os compradores das fracções em construção. Portanto, a Polytex deve imediatamente dialogar com os pequenos proprietários”, para quem, “esta foi, provavelmente, a única oportunidade da sua vida para comprarem casa. Portanto, exorto a Polytex a pagar rapidamente as devidas indemnizações razoáveis, para aliviar a pressão económica e resolver o problema destes compradores, que não conseguem viver em paz”, afirma.

Lam Lon Wai e Lei Chan U esperam que “o Governo, nas situações permitidas por lei, dê o máximo apoio aos pequenos proprietários, ajudando-os, especialmente, a obter a indemnização através de mecanismos legais. Mais, o Governo deve instar a Polytex a assumir as devidas responsabilidades sociais e a não ficar alheia, mas, sim, indemnizando e resolvendo o problema do Pearl Horizon”.

Ho Ion Sang também urgiu à Polytex, “enquanto empresa cotada na bolsa com esta dimensão, para, em cumprimento do espírito contratual, tomar a iniciativa de assumir responsabilidades ao nível comercial e social, e restituir o dinheiro aos compradores do Pearl Horizon, indemnizando-os racionalmente”.

Na mesma linha estiveram também as intervenções de Wu Chou Kit, Pang Chuan, Ip Sio Kai e Fong Ka Chio.