CPCS: Regras de segurança nas obras em discussão

Patrões e trabalhadores acordaram uma revisão das regras de segurança nos estaleiros de obras, revelou ontem Lam Iok Cheong, da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), segundo a TDM – Rádio Macau. “As duas partes concordam com a necessidade de revisão para garantir a segurança dos trabalhadores e estão de acordo em relação aos princípios gerais”, disse Lam Iok Cheong, aos microfones da emissora, depois de participar no programa “Fórum Macau” da Ou Mun Tin Tou.

As alterações ao Regulamento de Higiene no Trabalho da Construção Civil, em vigor desde 1991, estão já a ser discutidas pelo Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS). Lam, chefe do Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional, afirmou que o aumento do número de encarregados de segurança das obras é um dos pontos a ser negociado entre os parceiros sociais. A DSAL pretende ainda definir de forma mais clara as competências e responsabilidades deste tipo de profissionais, sendo que a ideia é que possam dar orientações directas de segurança aos trabalhadores.

O Executivo pretende ainda aumentar os critérios para a utilização de alguns equipamentos, como guindastes. Em 2017, só no sector da construção, 755 pessoas sofreram acidentes de trabalho. Nove destes foram mortais.