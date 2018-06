Conselho do Património Cultural contra classificação de Lai Chi Vun, população a favor

Dos 17 membros do Conselho do Património Cultural presentes na reunião de terça-feira, 14 mostraram-se contra a classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun. As opiniões dos especialistas são contrárias às da população, que se mostrou a favor da revitalização e classificação daquele espaço. Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural, disse ontem, em conferência de imprensa, que o procedimento deverá estar concluído até Dezembro, mas não deu garantias se, no final, os estaleiros vão ser classificados.

Catarina Vila Nova

A grande maioria dos membros do Conselho do Património Cultural mostrou-se contra a classificação patrimonial dos estaleiros navais de Lai Chi Vun durante uma reunião que decorreu, contrariamente ao habitual, à porta fechada, na passada terça-feira. A informação foi ontem avançada por Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), numa conferência de imprensa em que foram revelados os resultados preliminares da consulta pública sobre a classificação dos estaleiros de Lai Chi Vun. A esmagadora maioria dos cidadãos que apresentou a sua opinião reconheceu a necessidade de revitalização daquela zona e concordou com o procedimento de classificação das estruturas. Apesar de afirmar que o processo continua a decorrer, Mok Ian Ian não garantiu que, no final, os estaleiros vão ser classificados. Ao PONTO FINAL, um dos membros do Conselho do Património Cultural explicou que a maioria votou contra a classificação por ser a favor da revitalização.

“A ideia é que, ao votar a favor da classificação como património, fica tudo imobilizado. Isto é, não é possível fazer um trabalho de preservação e de potenciação. Foi por essa razão que, depois de uma elaboração muito grande, a maior parte votou contra”, explicou a este jornal um dos membros do Conselho do Património Cultural, presente na reunião de terça-feira, que não quis ser identificado. “Se classifica alguma coisa, ela fica imutável. Isto é, a recuperação, neste caso, torna-se completamente impossível porque aquilo são construções extremamente temporárias”, acrescentou. O mesmo responsável disse ainda não saber quem foram os membros que votaram contra ou a favor da revitalização por a votação ter sido secreta.

Dos 17 membros que estiveram presentes na reunião do Conselho do Património Cultural de terça-feira, apenas três concordaram com a classificação dos estaleiros de Lai Chi Vun. “A principal razão é saber se, depois de classificar os estaleiros, estes vão ser limitados pela Lei de Salvaguarda ou não”, explicou Mok Ian Ian, referindo-se aos argumentos apresentados anteontem. Contrariamente ao habitual, a reunião desta semana do Conselho do Património Cultural decorreu à porta fechada, sem que os jornalistas tivessem sido avisados da sua realização. Ainda que Mok Ian Ian tenha reconhecido que os assuntos discutidos são de “grande interesse do público”, a presidente do IC explicou que a decisão foi tomada para evitar “provocar preconceitos”. “A fim de assegurar que os discursos dos membros fossem respeitados, a reunião não foi aberta à comunicação social para evitar provocar qualquer preconceito”.

Numa nota divulgada ontem, o IC explicou que os membros do Conselho do Património Cultural reconhecem, “em geral”, que a zona dos estaleiros navais de Lai Chi Vun deve ser objecto de revitalização e aproveitamento, “a fim de ter um melhor desempenho como recurso cultural”. Porém, alguns membros apontaram que, se as estruturas forem classificadas como um bem imóvel, estas devem obedecer às exigências estabelecidas na Lei da Salvaguarda do Património Cultural, “o que poderá não beneficiar a sua revitalização e aproveitamento”, consideraram. “Assim, a maioria dos membros do conselho não é favorável à classificação da zona dos estaleiros navais de Lai Chi Vun como património”, explica o IC.

CLASSIFICAÇÃO AINDA EM ABERTO

As opiniões do Conselho do Património Cultural contrastam com as apresentadas pela população, num total de 300, no âmbito da consulta pública que decorreu entre 22 de Janeiro e 22 de Março. “90% das opiniões reconhecem o valor dos estaleiros navais e a necessidade de proceder à sua revitalização. Cerca de 80% das opiniões concordam que as características estruturais exteriores originais dos estaleiros devem ser devidamente reflectidas aquando das reconstruções que sejam necessárias e também cerca de 80% das opiniões concorda em dar início ao procedimento de classificação destes estaleiros, enquanto que 20% não concorda”, explicou Mok, acrescentando que o relatório final será conhecido na próxima semana.

Ainda que a presidente do IC tenha afirmado que o procedimento de classificação se encontra a decorrer até Dezembro, Mok não assegurou se, no final, os estaleiros de Lai Chi Vun vão, de facto, ser classificados. “Não entendo que este procedimento não possa ser feito antes de Dezembro. Estamos a esforçar-nos para finalizar este trabalho antes de Dezembro”, disse a dirigente. “No futuro, temos de fazer análise para responder se classifica ou não. Não convém o IC decidir se os estaleiros vão ser preservados ou não, porque depois da consulta pública ainda temos de analisar as opiniões e, por isso, não podemos decidir agora”, acrescentou.

Questionada quanto ao orçamento previsto para a revitalização dos estaleiros, Leong Wai Man, vice-presidente do IC, não soube avançar com valores. “Restaurar a aparência original pode custar muito e contando com mais de 10 estaleiros neste lote deve custar uma despesa muito grande”, declarou a responsável. Leong, que assumia anteriormente o cargo de chefe do Departamento do Património Cultural do mesmo organismo, disse também ser “difícil” responder quantos estaleiros vão ser destruídos. “Esta é uma pergunta de hipótese, é difícil responder a esta pergunta”.

Segundo números ontem avançados na conferência de imprensa, o IC dispõe de um orçamento anual de 50 milhões de patacas para a preservação do património cultural. “Claro que nem todo o património foi restaurado pelo IC mas por outros proprietários privados”, explicou Leong Wai Man, apontando como exemplo a restauração de templos. “Estes 50 milhões é um orçamento para investir no património anualmente”.