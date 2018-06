Centro da Política da Sabedoria Colectiva sugere mecanismo de incentivos para “taxistas excelentes”

Choi Seng Hon, membro do Conselho Geral do Centro da Política da Sabedoria Colectiva, afirmou que as penas presentes no regulamento dos táxis “são suaves” e “não têm eficácia dissuasória para os condutores”. O responsável sugeriu a criação de um mecanismo de incentivos para “taxistas excelentes”, ao mesmo tempo que entende que deve ser eliminada a “constituição de uma empresa para obtenção de uma licença” e melhorado o mecanismo de queixa, para “o sector desenvolver de forma saudável e se salvar a imagem negativa de Macau”.

De acordo com os dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública, de Janeiro a Março deste ano, no combate aos casos de violação, os casos de extorsão de tarifa e recusa de passageiros são no total 1878, número que reflecte um aumento de 45,47% comparado com o período homólogo do ano passado.

“O desenvolvimento do sector não é saudável”, considera Choi Seng Hon num comunicado enviado às redacções, indicando que, para o efeito, “o Governo deve estabelecer um mecanismo de incentivos, escolhendo alguns taxistas excelentes em cada ano, oferecendo-lhes prémios de incentivo e promovendo, assim, o desenvolvimento do sector”.

Para Choi Seng Hon, os comportamentos de violação só podem ser combatidos com a aprovação, “o mais rápido possível”, da proposta de lei que prevê o aumento das multas e a introdução de câmaras de fiscalização. O mesmo responsável explica que, comportamentos como a extorsão por tarifa, revelam uma fiscalização insuficiente do Governo. “Antes da proposta entrar em vigor, o Governo não tem medidas efectivas para melhorar este fenómeno de violação, e têm surgido casos de assédio e extorsão nos últimos dias, afectando a imagem de Macau”, aponta.

Choi Seng Hon indicou ainda que, actualmente, muitas cidades estão a promover desenvolvimento de tráfego em cidades inteligentes, inclusivas e ecológicas. No entanto, em Macau, ainda existem problemas como o conflito de interesses no sector. No âmbito da Estratégia do Desenvolvimento para Cidades Inteligentes e Construção de sectores importantes, Choi menciona a “criação de um centro de ‘big data’, em que são aplicáveis primeiramente aos dados de tráfego e controlo de veículos”, e também sugere o aumento das licenças de rádio-táxis para aliviar a demanda dos cidadãos.

A maioria dos cidadãos consultados pelo Governo concordou com a alteração da proposta de lei sobre o Regime Jurídico de Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer, documento que ainda está a ser discutido pela 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa depois de ter sido aprovado pelos deputados no hemiciclo no dia 19 de Abril.