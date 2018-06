Aprovada licença sem vencimento de Cecília Tse

A licença sem vencimento de dois anos pedida por Cecília Tse foi aprovada pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, indica um despacho publicado ontem em Boletim Oficial. O período estende-se entre o dia 14 de Junho deste ano e o dia 13 de Junho de 2020. Cecília Tse tomou posse como presidente do Instituto Cultural (IC) em Dezembro do ano passado, sucedendo a Leung Hio Ming, que se demitiu do cargo na sequência da contratação irregular de funcionários no organismo. No início deste ano, Tse esteve durante duas semanas em convalescença após ter recebido tratamento, apresentando a sua demissão a 29 de Janeiro por motivos de doença. Como presidente do IC, seguiu-se Mok Ian Ian. Cecília Tse acabou por voltar à Direcção dos Serviços de Turismo (DST) com a categoria de técnica superior assessora principal. Antes, desempenhou funções de sub-directora do mesmo organismo.

