Aberto concurso público para construção de estação elevatória no Porto Interior

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) anunciou um concurso público para a construção de estrutura “box-culvert” da estação elevatória de águas pluviais do Norte do Porto Interior. De acordo com um despacho publicado ontem em Boletim Oficial, a obra será executada entre a Avenida de Demétrio Cinatti, a Rua do Bispo Enes, a Rua Nova do Comércio, a Rua do Guimarães e a Avenida de Almeida Ribeiro. O prazo de execução não poderá ser superior a 900 dias e a data limite para entrega das propostas é no próximo dia 3 de Julho.

Em Março, o Governo apresentou aos comerciantes do Porto Interior um plano para acabar com as inundações que repetidamente afectam a zona, que prevê a construção de muros de protecção que possam parar marés até 4,8 metros de altura. A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) admitiu, na mesma altura, não conseguir construir os muros para proteger o Porto Interior de inundações antes da época de tufões deste ano. Por outro lado, o Governo só vai continuar a utilizar as actuais medidas de prevenção, nomeadamente tapar fendas nas barreiras existentes e garantir que os esgotos do Porto Interior estão desbloqueados.