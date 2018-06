Probabilidade de içar hoje sinal 3 é “moderada”, dizem SMG

A probabilidade de içar hoje o sinal 3 de tempestade tropical é “moderada”, indicaram ontem os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) em comunicado. Prevê-se que hoje a depressão tropical se desloque para a costa Oeste da província de Guangdong e que passe entre 300 a 400 quilómetros de Macau. “Devido à influência da circulação externa relacionada, o vento da região vai aumentar e poderá ser, às vezes, forte. Aguaceiros e trovoadas passam a ser mais frequentes. Dado que a trajectória e a intensidade da depressão tropical apresentam ainda grandes variáveis, apelamos à população que continue a prestar atenção à informação actualizada por esta direcção e tome medidas preventivas necessárias”, indicam os SMG.

Às 17 horas de ontem, a depressão tropical localizava-se a cerca de 470 quilómetros a Sudoeste de Macau e estava a mover-se para o quadrante Norte. Ao final do dia de ontem, a probabilidade de emissão do sinal número 8 de tempestade tropical ou do aviso de ‘storm surge’ amarelo era ainda baixa. O sinal número 1 foi içado em Macau às 10h45 de ontem, cerca de meia hora mais cedo do que em Hong Kong.

Para hoje, a população pode esperar céu geralmente muito nublado, com aguaceiros ocasionais e períodos dispersos de trovoada. A temperatura deverá oscilar entre os 25° de mínima e os 30° de máxima, enquanto que a humidade deverá variar entre os 75% e os 98%. Até ao final da semana, a temperatura não deverá ultrapassar os 29° e a humidade poderá chegar aos 98%. O céu deverá manter-se geralmente muito nublado, com aguaceiros e períodos dispersos de trovoada.

Em comunicado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) apelou aos empreiteiros que adoptem, com a maior brevidade possível, medidas de prevenção nos estaleiros de construção, principalmente em relação aos andaimes, aparelhos elevatórios, janelas de construção e materiais pendurados nas fachadas. Também o Instituto Cultural apelou ontem aos responsáveis de todos os edifícios patrimoniais para “desencadearem uma protecção adequada e antecipada do património e tomarem as medidas de protecção necessárias, a fim de assegurarem a segurança do mesmo”.

Em Hong Kong, o sinal 1 de tempestade tropical foi anunciado, por lapso, duas horas antes do previsto, noticiava ontem o South China Morning Post. Às 9h25, a população da região vizinha recebeu nos seus telemóveis um aviso do Observatório de Hong Kong, que pediu desculpa pelo sucedido, quando este deveria apenas ter sido enviado às 11h20. O aviso foi novamente emitido à hora certa, quando a depressão tropical se localizava a 580 quilómetros de Hong Kong. C.V.N.