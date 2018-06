Penas para condutores infractores e multas de estacionamento podem aumentar

Na proposta de alteração à Lei do Trânsito Rodoviário, que vai entrar em consulta pública a 28 de Junho, a DSAT sugere agravar a moldura sancionatória para contravenções como excesso de velocidade, condução em estado de embriaguez, desrespeito pelo sinal vermelho e passagem para peões e estacionamento ilegal. Há ainda a sugestão de alargar o uso do cinto de segurança para todos os lugares, converter contravenções em infrações administrativas e criar sistema de pontos nas cartas de condução.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) quer proceder ao agravamento da moldura sancionatória para contravenções como excesso de velocidade, condução em estado de embriaguez, desrespeito pelo sinal vermelho ou passagem para peões, assim como estacionamento ilegal. A DSAT apresentou ontem uma proposta de alteração à Lei do Transito Rodoviário, de 2007, e seus diplomas complementares. O documento vai entrar em consulta pública dia 28 de Junho, com uma duração de 60 dias, até 26 de Agosto. O documento, todavia, só ficará disponível a 26 de Junho, adiantou a DSAT.

No caso de infracções administrativas, como estacionamento ilegal, “propomos elevar estas multas de 300 para 600”, disse ontem o director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Lam Hin San, em conferência de imprensa. Já a multa para estacionamento ilegal em paragem de autocarros pode subir de 300 para 1200 patacas.

Em caso de condução em estado de embriaguez ou sob influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, o condutor passa a ser punido com pena de prisão até dois anos ou multa até 90 mil patacas e inibição de condução até quatro anos. Em caso de reincidência, o condutor pode incorrer em pena de prisão até três anos ou 150 mil patacas de multa mais inibição de condução por cinco anos. Caso um veículo sofra uma avaria em cima de uma das pontes, obstruindo o trânsito, o condutor pode vir a incorrer numa multa de 1.200, 6.000 ou 12.000 patacas, caso seja um motociclo, veículo ligeiro ou pesado, respectivamente.

A DSAT pretende também “verificar a possibilidade de conversão das contravenções em infrações administrativas para facilitar o procedimento formal para poder sancionar de uma forma com maior eficácia”. Tal como existem actualmente, as “formalidades e procedimentos legais para poder ter uma sanção para as contravenções é muito complexa”, referiu Lam Hin San. Por outro lado, existe a intenção de abordar a viabilidade e adequabilidade da introdução do sistema de pontuação e de alteração às normas sobre a suspensão da execução das sanções de inibição de condução ou de cassação da carta de condução. “Ou seja, através da dedução dos pontos suspender ou cassar a carta de condução dos condutores que cometeram muitas infrações ou muitas contravenções”, acrescentou.

O comissário Ma Chio Hong, do Departamento de Trânsito do Corpo da Polícia de Segurança Pública (CPSP), destacou que a ideia de converter a contravenção em infração administrativa, visa “elevar a eficácia na aplicação de sanções e diminuir o volume de trabalho dos órgãos judiciais”, além de encurtar o prazo de tratamento dos casos.

“Mais de 860 mil multas”, a maioria por estacionamento ilegal

A DSAT quer ainda fazer a alteração aos requisitos legais da reincidência contravencional, de maneira a incluir todo o tipo de crimes na categoria de reincidência. Por exemplo, alguém que passe o sinal vermelho e seja apanhado com excesso de álcool no sangue enquanto conduz, significa que está a reincidir, apesar de serem dois crimes diferentes, explicou Lam Hin San. Mantém-se o período de reincidência, quando os crimes são cometidos no prazo de dois anos.

Ao Iok Chan, chefe da Divisão de Apoio Jurídico da DSAT explicou que “as contravenções têm certa natureza penal, enquanto as infrações administrativas são punidas com pena de multa. Quanto à conversão, posso dizer que há vantagens e desvantagens, há quem ache que contravenção tem natureza penal, as pessoas têm que ir a tribunal, serem julgadas pelo juiz, o efeito dissuasor é maior, enquanto se for convertido em infracção administrativo é punido só com multa”. Por essa razão, o Governo quer ouvir a opinião da população.

Nos anos de 2015, 2016 e 2017, as autoridades registaram uma redução no número de acidentes e das vítimas mortais resultantes desses acidentes, assim como no número de acidentes envolvendo condutores sob efeito de álcool e de drogas, conforme informação facilitada ontem pelo comissário Ma Chio Hong, do CPSP. O responsável do CPSP referiu ainda que, de acordo com estatísticas de 2017, houve registo de “mais de 860 mil multas”, a maioria por estacionamento ilegal.

Lam Hin San, referiu ainda a intenção de alargar o uso do cinto de segurança para todos os lugares do veículo. “Actualmente, apenas nos lugares em frente dos automóveis é obrigatório usar o cinto de segurança, mas no futuro nós também gostaríamos de ouvir se todo o veículo deverá usar o cinto de segurança”. O Governo sugere também proibir o uso da função de mãos-livres para telemóvel, na condução de veículos pesados, onde se incluem os autocarros públicos. A lei actual define que é proibido ao condutor, seja de veículo ligeiro ou pesado, durante a condução do veículo, o uso de telemóveis, salvo quando utilize a função de mãos-livres.

A proibição ou restrição vai também estender-se ao uso de equipamentos de vídeo na parte dianteira do habitáculo do veículo, porque “podem influenciar a concentração do condutor”, enquanto que a sua utilização na parte de trás continua a ser permitida.