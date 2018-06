MUST: Criação de uma “baía internacional de turismo” é solução para problemas estruturais do sector em Macau

Macau deve empenhar-se na criação de uma “baía internacional de turismo”, integrada no contexto da Grande Baía, de forma a resolver problemas estruturais do sector do turismo e lazer. As conclusões são do segundo relatório sobre o desenvolvimento deste sector, da responsabilidade da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, ontem apresentado.

Catarina Vila Nova e Margarida Pun

O sector do turismo de Macau enfrenta problemas estruturais, relacionados com o número máximo de turistas que a cidade tem capacidade para acolher, as suas infra-estruturas e o desenvolvimento do turismo inteligente. As conclusões são do segundo relatório sobre o desenvolvimento do sector do turismo e lazer da RAEM, referente aos anos de 2017 e 2018, elaborado pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST). Em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do relatório, Lin Guangzhi, director do Instituto de Investigação Social e Cultural da MUST e um dos autores do estudo, explicou que a solução para os problemas apontados passa pela criação de um centro de turismo no âmbito da Grande Baía.

“Macau não pode fechar a porta à criação de um centro internacional de turismo e lazer e deve construir este centro com outras cidades da Grande Baía, ou seja, criar uma baía internacional de turismo”, defendeu Lin Guangzhi. De acordo com o relatório, Macau posicionou-se em último lugar, em comparação com Hong Kong, Cantão, Shenzhen e Zhuhai, no que diz respeito ao número total de turistas, receitas totais do sector e também desenvolvimento do turismo inteligente, explicou o académico.

Neste sentido, os autores do estudo sugerem que Macau tire proveito da abertura da Grande Baía e do fluxo de turistas que daí advém. Como exemplo, Lin Guangzhi apontou o alargamento do período de isenção de vistos para cidadãos de 53 países que aterrem no Aeroporto Internacional de Shenzhen Bao’an e no Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun, de três para oito dias. “É provável que as cidades da Grande Baía sejam mais abertas no futuro”, considerou o professor.

Para os autores do estudo, o sector do turismo de Macau enfrenta também o problema da falta de espaço. “Este não é só um problema do sector do turismo, é também um problema para o desenvolvimento económico de Macau”, considerou Lin Guangzhi, acrescentando outras dificuldades como a passagem nas fronteiras e o desenvolvimento dos passeios de barco como um produto de turismo. No que diz respeito à oferta do sector dos táxis, o professor notou que, caso o número de veículos não seja suficiente para dar resposta aos passageiros, “podem surgir alguns problemas relativamente ao serviço, mas isso é normal”. “No entanto, os taxistas podem ser fiscalizados através dos respectivos regulamentos. A chave principal é a sua gestão”, apontou.

Confrontado com as previsões do Governo, que apontam que Macau pode receber até 40 milhões de turistas até 2025, Lin Guangzhi disse que “algumas investigações indicam que [Macau] já chegou ao limite da sua capacidade”. Porém, o académico não disse se considera que Macau tem ou não capacidade para receber os 40 milhões de visitantes previstos pelo Governo, afirmando apenas ser necessário “obter um equilíbrio entre o número de turistas e os cidadãos”.

O relatório sobre o desenvolvimento do sector do turismo e lazer foi elaborado tendo por base dados disponibilizados nas páginas electrónicas da Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, da Direcção dos Serviços de Turismo e nos websites oficiais das cidades da Grande Baía. Na realização do estudo participaram investigadores da MUST e de outras instituições de ensino superior de Macau, Hong Kong e da China continental.