Moscovo acolhe mais de 100 obras de Banksy

Mais de cem obras do artista britânico Banksy podem ser vistas, pela primeira vez, em Moscovo, no âmbito da exposição “Banksy: génio ou vândalo?”, que foi inaugurada este fim-de-semana. Entre as obras expostas estão reproduções dos ‘graffiti’ que tem pintado em vários locais por todo o mundo, bem como trabalhos originais, obras a três dimensões, fotografias e desenhos, de acordo com a agência de notícias EFE.

Em muitas obras Banksy aborda temas como a guerra, as injustiças, a pobreza, a escravidão e a hipocrisia da sociedade capitalista, com recurso à sátira. A exposição, com trabalhos provenientes da galeria britânica Lilley Fine Art, de alguns museus de arte contemporânea e de coleccionadores privados de vários países, está patente na Casa Central de Artistas, num espaço com mais de dois mil metros quadrados.

Algumas obras foram mostradas em 2002 em Los Angeles, naquela que foi a primeira exposição de trabalhos do artista britânico, cuja verdadeira identidade é desconhecida, “Existencilism”. Na mostra há também registos do hotel Walled Off, que Banksy inaugurou no ano passado em Belém, Cisjordânia, e do parque de diversões Dismaland, uma sátira à Disneylândia que o artista montou em Agosto de 2015, numa cidade costeira em Inglaterra. Como é habitual, o artista não esteve presente na inauguração da exposição, que estará patente até 2 de Setembro.