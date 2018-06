Moody’s: Macau com perspectivas de “estabilidade” no futuro

A agência de notação internacional Moody’s Investors Service publicou ontem o relatório anual de análise de crédito de Macau, onde se refere a atribuição da notação “Aa3” de emissor de dívida a longo prazo à RAEM com perspectivas de “estabilidade” no futuro, por o Governo da RAEM ter registado lucros financeiros e não ter quaisquer dívidas.

Segundo a Moody’s, “durante o período de ajustamento económico, ocorrido entre o início de 2014 e meados de 2016, a RAEM conseguiu manter uma capacidade financeira e estado de receitas e de despesas sólidos, factos estes que salientaram a sua alta capacidade para aliviar o impacto económico”, indica a Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM) em comunicado.

Por outro lado, com base no apoio de crescimento do jogo e do turismo não-jogo, a Moody’s prevê que a economia de Macau manterá o seu crescimento no médio prazo. A AMCM explica ainda que “a notação ‘Aa3’ está posicionada em 4.º lugar e, segundo as notações de crédito definidas pela Moody’s, a notação ‘Aa’ integra-se no grupo de investimentos de alta qualidade, com risco de incumprimento de crédito muito reduzido”.