Mantém-se interdito o adro, para o arraial do santo padroeiro

Está de regresso, entre 23 e 24 de Junho, o arraial que há 12 anos preenche de gastronomia, música e artesanato algumas das artérias do bairro de São Lázaro. O programa integra este ano novamente o músico português Sebastião Antunes, e um concurso de vídeo que incita à criação de curtas-metragens.

Sílvia Gonçalves

A Calçada da Igreja de São Lázaro volta a acolher este ano a celebração do santo padroeiro da cidade. O Arraial de São João realiza-se a 23 e 24 de Junho e integra no programa o repetente Sebastião Antunes, músico de Portugal que agora se apresenta acompanhado do acordeonista Slobodan Sarcevic. A presidente da Casa de Portugal, que integra a comissão organizadora, diz ter procurado, para esta que é a 12ª edição, uma nova decoração do espaço, para lhe conferir um “ar mais actual, mais renovado”. Miguel Senna Fernandes lamenta que o evento não figure, mais uma vez, no calendário de festividades da Direcção dos Serviços de Turismo.

“Já lá vão 12 anos. Faça sol, faça chuva, vamos manter esta tradição, e por isso o local é o mesmo. Já nos perguntaram se equacionamos mudar de sítio. Claro que já pensamos em vários sítios possíveis, mas, neste momento, parece-me que não há sítio mais emblemático do que aquele que nós temos, que é o Bairro de São Lázaro”, assinalou ontem Miguel Senna Fernandes, na apresentação do evento. O presidente da Associação dos Macaenses (ADM) e da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), entidades que integram a estrutura organizadora do evento – a par com a Casa de Portugal, a Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC), o Instituto Internacional de Macau (IIM) e, desde 2017, a Associação dos Jovens Macaenses (AJM) – deu conta ainda da impossibilidade, como em edições anteriores, de estender o arraial até ao adro da igreja, espaço ainda interdito pela paróquia: “Não vai ser possível o uso do adro, não equacionamos isso. Mas foi endereçado um convite ao senhor bispo para lá estar”, contou Senna Fernandes.

Numa antecipação do número de participantes, o presidente da ADM aponta para uma adesão superior à da edição de 2017. “No passado tivemos trinta e picos, esperamos ter mais este ano. Parece-nos que este ano pelo menos vai ser este número. Mas naturalmente esperamos que haja mais”. As inscrições estão abertas até cinco dias antes do arranque do evento.

Amélia António aponta novidades na configuração do espaço, sem se alargar em detalhes: “Relativamente ao local, este ano tentou-se inovar, fazer uma decoração diferente, para dar um ar mais actual, mais renovado, mais alegre. Criar um ponto de interesse diferente, do ponto de vista estético”. A presidente da Casa de Portugal assume, contudo, maior exigência na autenticidade da oferta a expor em banca. “Estamos abertos às inscrições de todos os interessados em terem a sua barraquinha, desde que, e vamos ser um bocado mais firmes neste aspecto, os produtos sejam produtos locais, confeccionados por quem pede para ter ali o seu espaço. E os espaços estarem devidamente decorados, para que tudo seja harmonioso e para que as ruas, no seu conjunto, tenham o ar festivo e o tom de festa que se pretende que um arraial tenha”.

E o rigor estende-se ao artesanato: “Vamos ser mais rigorosos no aspecto do artesanato. Tem crescido, queremos muito que continue a crescer, sabemos que há muitas pessoas em Macau a fazer coisas, a produzir. É a essas pessoas que nós apelamos para participarem, porque nós não queremos que ali apareçam tendinhas a vender coisas feitas em série, compradas com certo ar de produto fabricado, que não tem alma, que não tem identidade, que não contribui em nada para a diferença de Macau”.

Para além de grupos locais, a animação volta este ano a ser assegurada pelo músico Sebastião Antunes, agora acompanhado pelo acordeonista Slobodan Sarcevic. “E estamos a ver escolas que tenham coisas para apresentar, seja de animação de rua, seja de palco, seja o que for. Nós, Casa de Portugal, também teremos algumas surpresas, alguma coisa que anime, sobretudo as camadas mais jovens”, adiantou ainda Amélia António.

A 12ª edição do evento contempla ainda o concurso “Os Melhores Momentos do Arraial de São João em Vídeo – IIM 2018”, apoiado pelo Instituto Internacional de Macau. Os filmes não deverão exceder os dois minutos e terão que ser publicados na página de Facebook do arraial. O primeiro prémio tem o valor de duas mil patacas.

O arraial conta, uma vez mais, com o financiamento da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), um orçamento que oscila, como na edição anterior, “entra as 400 e as 500 mil patacas”. Miguel Senna Fernandes só lamenta que o arraial continue excluído da programação do organismo: “Continuamos a acalentar este desejo de que a festa de São João figure no calendário das festividades que o Turismo publica. Ainda não está, mas nós temos paciência”. Amélia António, complementa, em tom jocoso: “É o receio de ter muita gente e não caberem em São Lázaro. Tem que se ser comedido a divulgar, que é para crescer devagarinho”.