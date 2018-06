Lei do tabaco: Mais de 2.000 acusações nos primeiros quatro meses do ano

Nos primeiros cinco meses do ano, os Serviços de Saúde fizeram 150.267 inspecções a estabelecimentos, número que representa uma média diária de 995 inspecções e um aumento de 9.690 estabelecimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram registadas 2.285 acusações, das quais 2.278 se relacionam com fumadores ilegais, cinco casos de ilegalidades nos rótulos dos produtos tabágicos e dois casos de venda de produtos de tabaco em prateleiras visíveis ao público. Os casinos continuam a estar no topo do número de casos de infracção, tendo sido detectadas 665 infracções. Foram alvo de acusação 665 indivíduos que fumavam em locais proibidos. Entre Janeiro e Maio, foram realizadas 368 inspecções nestes empreendimentos. Seguem-se os parques/jardins e zonas de lazer (284 infracções – 12.4%) e nos abrigos afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros foram registados 235 casos (10.3%).

