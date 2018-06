IAS planeia serviços mais diversificados no Centro de Dia da Praia do Manduco

O Instituto de Acção Social (IAS) revelou que vai planear o alargamento do Centro de Dia da Praia do Manduco, no edifício onde funcionava o Centro de Acção Social (CAS) da Zona Sul, para “proporcionar serviços mais diversificados aos idosos da zona”. O organismo avançou, em resposta a uma interpelação do deputado Lam Lon Wai, que irá ser instalado naquele centro um balcão de informações e de recepção de expedientes e quiosques de auto-atendimento, a fim de minimizar o tempo despendido pelos moradores da zona na deslocação pessoal para solicitarem serviços.

Os planos do IAS, ainda sem calendário apresentado, aplicam-se a um centro que tem um número reduzido de recursos humanos. Em 2017, o número médio mensal de atendimentos de casos, no CAS da Praia do Manduco foi cerca de 117, com 10 trabalhadores afectos ao mesmo CAS.

“Foi apurado o número médio de atendimentos de casos realizados a cada dia útil, que era de 5,3, e com base nesse número, foi calculado o número médio de atendimentos realizados por cada trabalhador, que era demasiado baixo”, explica o IAS.

O organismo dirigido por Celeste Von Yin Mui tem portanto em vista “aplicar de forma mais eficaz os recursos humanos” e procedeu à consolidação dos serviços actualmente disponibilizados nos CAS da Zona Sul (Praia do Manduco) e da Zona Central (Lam Mau Tong), por forma a que os recursos humanos aí libertados possam ser aplicados no sentido de reforçar a função social do CAS das Zonas Central e Sul (Patane).

Lam Lon Wai havia criticado o Governo em relação ao encerramento do CAS da Praia do Manduco, que vai ser integrado no CAS de Lam Mau Tong. “Isto é inaceitável”, escreveu o deputado, sustentando-se nos dados demográficos de 2017 que mostram que “após a integração, o Centro de Acção Social da Zona Centro-Sul (Patane) vai ter de servir mais de 270.000 residentes”.

O deputado Lam Lon Wai salientou ainda que esta zona “é um bairro antigo e onde residem muitos idosos, portanto não são poucas as necessidades dos moradores em relação aos serviços de acção social”.

O IAS explica também que, de acordo com os resultados dos Intercensos de 2016, divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, os últimos cinco anos foram marcados por “uma tendência decrescente da população local na zona central, bairro de Conselheiro Ferreira de Almeida, bairro de Patane e São Paulo, bairro de San Kio e bairro de Praia de Manduco”.

O Governo informa ainda que, no que respeita à atribuição de subsídios por parte do IAS, a maioria dos casos registados no ano passado (4.118) concentrava-se no Centro de Acção Social da zona Noroeste (Ilha Verde) e da zona Norte (Tamagnini Barbosa), com um total de 2.364 casos. No CAS da Praia do Manduco registou-se o número mais baixo, 295, e 805 no CAS de Lam Mau Tong.