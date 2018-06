Hato: Replantação de árvores já começou

Tiveram início na Taipa, os trabalhos de replantação de árvores anunciados em Março pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. O projecto de restauração e construção de vegetação florestal para Macau está a ser feito por entidades da China continental.

O Governo já iniciou a replantação de árvores, depois de, em Agosto do ano passado, o tufão Hato ter derrubado ou afectado mais de 20 mil árvores em espaços públicos. A primeira fase dos trabalhos, que arrancou na Taipa no final do mês de Abril, prevê a replantação de cerca de 1500 árvores de passeio, incluindo mil árvores na península de Macau e 500 nas ilhas.

Em resposta a uma interpelação endereçada pelo deputado Leong Sun Iok, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) adianta que “as árvores replantadas são principalmente de pequeno e médio porte, de florescência, perenes e resistentes ao vento, que serão plantadas a partir de pequenas mudas para equilibrar as raízes e copas, para que as raízes cresçam de forma saudável e reduzam o grau de danos causados pelo vento”.

O deputado criticou a demora do Governo. “Já passaram oito meses desde a passagem do tufão Hato, mas ainda podemos ver árvores sem folhas por toda a cidade e, nas ruas, os locais onde estavam plantadas árvores ficaram tapados por cimento”, escreveu Leong Sun Iok, apontando que esta situação afecta a produção do efeito de arborização e sombra.

Para o processo de replantar, o organismo afirma ainda ter em consideração factores como segurança no trânsito e o uso da estrada, procedendo à “reexaminação dos locais originais de plantação para uma replantação razoável”.

Vegetação florestal: prioridade para os trilhos e áreas circundantes

No caso dos “danos graves ao ecossistema florestal”, nomeadamente em 13 trilhos da cidade, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) encarregou a Universidade Sun Yat-Sen de Guangzhou para a pesquisa de avaliação dos danos da vegetação. Os resultados “apontaram que a quantidade de perda de biomassa total durante este tufão [Hato] tenha sido de 31.528,6 toneladas, o valor de perda dos recursos físicos de 1.062.040 patacas e a perda de recursos de serviço de 607.690 patacas”.

O IACM convidou também o Departamento de Repartição Florestal da Província de Guangdong a participar nos trabalhos, que, por sua vez, designou o Instituto de Pós-graduação de Ciência Florestal para conceber um projecto de restauração e construção de vegetação florestal para Macau.

“Considerando o facto de que as florestas de montanha têm uma grande área danificada e dispersa, é necessário realizar a restauração depois de passar por uma série de planeamentos, pelo que o IACM iniciará de forma gradual e por etapas o trabalho de recuperação”. O organismo vai priorizar, a partir deste ano, a recuperação de florestas a 10 metros de ambos os lados dos trilhos, em seguida a restauração ecológica das florestas em cada área.

As mudas

Em Março deste ano, o IACM assumiu que poderá demorar 10 anos a recuperar as zonas florestais da Taipa e Coloane afectadas pelo tufão Hato. Na resposta a Leong Sun Iok – que havia questionado sobre o plano de recuperação das árvores danificadas e sugerido a cooperação regional para importação de algumas espécies que existiam em Macau e que são raras ou estão em perigo de extinção – o Governo afirmou que será o Departamento de Repartição Florestal da Província de Guangdong a ajudar “na procura de mudas de qualidade e apropriadas para importar para Macau para uso na recuperação”.

O IACM refere ainda que tendo em conta que a estrutura de espécies florestais de montanha é relativamente única e tem sinais de degradação – recorde-se que o ambientalista Joe Chan declarou ao PONTO FINAL que a destruição, devido ao tufão Hato, foi grande também porque a vegetação das ilhas já estava fragilizada por décadas de negligência – o projecto de restauração da vegetação de florestas de Macau prevê a eliminação progressiva dentro de cinco a 10 anos das árvores degradadas.

De acordo com o organismo, serão substituídas por “espécies de árvores nativas de folhagem larga para apreciação de folhas, flores, frutos e aparência, como goma da China, árvore-de-sêbo montanhosa, schuma, bauínia, jaca mínima de Lignan, ameixa de Java, azevinho de frutos pequenos, ormôsia de Hainan, de longevidade apropriada, crescimento lento, e boa resistência”.

O IACM desenvolverá, após conclusão da respectiva concepção, os trabalhos de importação de mudas de acordo com o projecto apresentado pela entidade chinesa.