Governo prevê que 2031 será ano de ruptura do Fundo de Pensões

Em 2031, o Fundo de Pensões vai ficar desprovido dos seus activos, anunciou ontem Mak Soi Kun, após a reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas. Contudo, o presidente do grupo de trabalho assegurou que, quando o fundo não conseguir cobrir as suas despesas, o Governo irá proceder à injecção de capitais.

Catarina Vila Nova

“Em 2022, o Fundo de Pensões de Macau não vai conseguir cobrir totalmente as suas despesas e, em 2031, vai ficar exaurido dos seus activos”, anunciou ontem Mak Soi Kun, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, após a reunião do grupo de trabalho com o Governo. Segundo explicou o deputado, em 2022, o Fundo de Pensões vai ficar “exaurido de disponibilidade em caixa”, ou seja, as contribuições não serão suficientes para cobrir as prestações que tem que pagar, mas só em 2031 é que os activos “vão ficar exauridos”. Mak Soi Kun assegurou que o Governo deu a conhecer que, “quando o futuro de pensões estiver numa situação em que não consegue cobrir as suas despesas, vão ser feitas injecções de capital em tempo oportuno para manter o funcionamento do Fundo de Pensões de Macau”. “Os funcionários podem ficar descansados que vão poder receber, no futuro, as suas pensões”, afirmou o deputado.

Segundo números ontem avançados por Mak Soi Kun, até finais do ano passado, o regime de aposentação e sobrevivência do Fundo de Pensões contava com 9.416 funcionários subscritores activos e 3.533 subscritores aposentados. As receitas, por sua vez, situaram-se em 1.392 milhões de patacas, enquanto que as despesas foram de 1.776 milhões. Já os activos estavam fixados em 16.764 milhões de patacas. No que diz respeito ao regime de previdência do mesmo fundo, o número de contribuintes é de 21.817, sendo que, até finais do ano passado, tinham sido recebidos 11.567 mil milhões de patacas em contribuições e o montante de contribuições liquidadas foi de 785 milhões.

O Governo prevê que, nos próximos 10 anos, haja 5.095 funcionários em condições de se aposentarem. Até 2027, a previsão para as prestações com as pensões de aposentação, onde estão incluídos os prémios de antiguidade, pensões e subsídios de residência, é que estas se situem em 6.221 mil milhões de patacas, enquanto que as dívidas do Fundo de Pensões deverão ser de 79.500 milhões.

No que diz respeito aos activos fixos, até ao final do ano passado, os dois bens adquiridos pelo Governo estavam avaliados em 23,41 milhões de patacas. Um é uma pintura japonesa, cujo título e autor não foi divulgado à comissão, adquirido ainda durante o tempo da administração portuguesa, e avaliado em 13,8 milhões de patacas. À comissão também não foi divulgada a localização da obra mas, segundo disse Mak Soi Kun, “está com o Governo, está muito bem armazenada”. À Macau News Agency (MNA), o Fundo de Pensões avançou que é actualmente detentor de 84 pinturas, do género ‘ukiyo-e’ e da autoria de quatro artistas japoneses, Katsushika Hokusai, Kitagawa Utamaro, Suzuki Harunobu e Ando Hiroshige. As obras estão guardadas no cofre do Banco Nacional Ultramarino.

O outro bem é o imóvel onde está localizada a Delegação Económica e Comercial de Macau, na Avenida 5 de Outubro de Lisboa, avaliado em 9,61 milhões de patacas. Este imóvel sofreu uma desvalorização de 457 mil patacas face a 2016, ano em que estava avaliado em 10,07 milhões de patacas. “De acordo com a nova Lei do Enquadramento Orçamental, temos que fazer uma nova reavaliação do seu valor imobiliário. Sabemos que, em termos nominais, vai registar-se uma valorização e esse imóvel tem gerado receitas em termos de rendas”, afirmou Mak Soi Kun.