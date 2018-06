Depósitos e empréstimos de residentes aumentaram em Abril

Os depósitos e os empréstimos de residentes aumentaram relativamente ao mês anterior, avançou ontem a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), com base nas estatísticas divulgadas pela Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM). A massa monetária ressaltou em Abril, e a quota da pataca permaneceu “relativamente estável”.

Os depósitos de residentes cresceram 1,1% relativamente ao mês anterior, atingindo 594,8 mil milhões de patacas, ao mesmo tempo que os depósitos de não-residentes decresceram 4,2%, atingindo 234,9 mil milhões de patacas. O total dos depósitos da actividade bancária decresceram 0,3% ao mês anterior, atingindo MOP1.026,7 mil milhões.

Os empréstimos internos ao sector privado cresceram 1,6% em relação ao mês anterior, atingindo 471,6 mil milhões de patacas, e os empréstimos ao exterior cresceram 0,7% atingindo 468,6 mil milhões de patacas. De acordo com um comunicado da DSEC, no final de Abril, o rácio empréstimos/depósitos de residentes cresceu de 59,2% no final de Março para 59,6% e o volume que incluiu o rácio empréstimos/depósitos de não-residentes também cresceu de 90,3% para 91,6%.