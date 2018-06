Demolição da Central Térmica “prestes a concluir”

O processo de todo o projecto de demolição da Central Térmica de Macau (CMC) “tem estado em conformidade com os padrões de segurança e qualidade”, afirmou ontem a Companhia de Electricidade de Macau (CEM), depois de o director do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE), Horry Hoi, ter visitado o local para proceder à inspecção do terreno. Todos os edifícios foram já demolidos, à excepção da drenagem subterrânea e da estrutura à superfície.

O âmbito do projecto de Desmantelamento, Descontaminação e Demolição (DDD), que o Governo encarregou a CEM de conduzir e que arrancou em Janeiro de 2017, inclui zona de tanques, sistema de águas oleosas, armazém de químicos e tanques de água, estação de tratamento de fuelóleo, chaminés, caldeira auxiliar, estação de combate a incêndios, torre de arrefecimento, turbinas a gás, edifícios de controlo, valas de cabos e tubos, salas de máquinas, tubagem de fuelóleo, tubagem de óleo de lubrificação, tubagem de gasóleo e tubagem de combustível no exterior das instalações entre a CEM e o cais na Avenida da Amizade – lista a CEM, em comunicado.

“A parte mais difícil foi a remoção da chaminé de 101 metros de altura, que levou quatro meses a concluir. Julga-se ter sido o trabalho de demolição com a altura mais elevada alguma vez levado a cabo em Macau”, aponta a empresa.

A CMC estar localizada numa zona residencial foi factor a considerar pela empresa, nomeadamente ao nível da protecção ambiental. A CEM adianta que os trabalhos de remoção de amianto e de reduzir a possibilidade de descarregar o solo contaminado durante o processo foram conduzidos por empreiteiros, tendo em consideração as medidas de mitigação recomendadas no Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental.

De acordo com o comunicado da CEM, Horry Hoi foi acompanhado por Bernie Leong, presidente da Comissão Executiva da CEM, por Benjamin Yue, assessor principal da Comissão Executiva da CEM, e por engenheiros.