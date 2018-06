Chan Hong pede planos detalhados sobre sistema de bibliotecas públicas

A deputada Chan Hong questionou o Executivo sobre a existência de planos de melhoramento e supervisão para o desenvolvimento do novo projecto de desenvolvimento da Biblioteca Central, bem como a aplicação de tecnologias de informação.

Através de uma interpelação escrita, a deputada recorda a confiança que o público costumava ter no serviço bibliotecário do território, composto por um total de 305 bibliotecas com equipamentos tecnológicos avançados, serviços autónomos e uma diversidade de actividades promocionais de leitura, como a Semana da Leitura. No entanto, sustenta Chan Hong, o relatório publicado a 23 de Maio pelo Comissariado da Auditoria veio abalar essa crença.

O documento do organismo expõe uma série de “factos alarmantes” relacionados com a gestão das bibliotecas públicas subordinadas ao Instituto Cultural. “Existe uma grande quantidade de livros por catalogar há vários anos, um ambiente terrível nos locais de conversação, falta de critérios de selecção dos livros e de meios de suporte para a sua conversação, incluindo em modo digital”, considerou a deputada, apontando o dedo ao Instituto Cultural pela falta de capacidade de administração efectiva das bibliotecas.

Embora o organismo tenha prometido fazer uma revisão completa e iniciar de imediato as medidas sugeridas pelo Comissariado da Auditoria, existem ainda “pontos cruciais que não ficaram claros”, tais como a forma como estas medidas serão implementadas, quando ficarão completas, e de que forma poderão ser melhorados os mecanismos de gestão e supervisão.

Chan Hong instou o Governo a revelar “planos concretos”, procurando ainda saber actualizações sobre o progresso da nova Biblioteca Central, e se as autoridades têm intenções de fazer uma revisão geral do sistema bibliotecário e políticas de promoção de leitura.

Stacey Qiao