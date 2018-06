Artistas consagrados e uma promessa, em exposição no Clube Militar

O trabalho dos pintores Maria João Franco, Pedro Proença e Madalena Pequito vão estar em exposição no Clube Militar a partir de hoje e até 24 de Junho. No total, são 30 obras incluídas nesta mostra associada à programação de “Junho – Mês de Portugal” e ao ciclo “Pontes de Encontro 2018”.

Cláudia Aranda

O Clube Militar de Macau organiza, entre 6 e 24 Junho, uma exposição de obras de três artistas portugueses, Maria João Franco, Pedro Proença e Madalena Pequito, que não estarão presentes na inauguração da mostra. No total, vão estar em exibição 30 obras. “Pedro Proença e Maria João Franco são artistas consagrados. Apresentam-se aqui um conjunto de obras de cada um, que possuem uma clara unidade temática e em que muitos reconhecerão os estilos próprios que os caracterizam e diferenciam. Madalena Pequito, é ainda uma promessa”, lê-se no comunicado da Associação para a Promoção de Actividades Culturais (APAC), que faz a curadoria do evento.

A mostra associa-se à programação de “Junho – Mês de Portugal”, iniciativa que assinala o Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades, promovida pelo Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, Maria Amélia António, presidente da Casa de Portugal, Ana Paula Cleto, delegada da Fundação Oriente, e João Laurentino Neves, Director do Instituto Português do Oriente (IPOR).

A exposição de pintura portuguesa integra-se, também, no ciclo de actividades designado por “Pontes de Encontro 2018”, organizado pelo Clube Militar, que contará ainda com mais duas exposições, uma, dedicada à arte dos países lusófonos, a realizar em Outubro, e outra, dirigida aos artistas locais, a realizar-se no final do ano. O evento é apoiado pela Fundação Macau e produzido pela APAC – Associação para a Promoção de Actividades Culturais.

Abstraccionismo e expressão dramática

A série de trabalhos de Maria João Franco, que teve recentemente uma obra representada na 1ª Bienal Internacional de Macau dedicada às Mulheres Artistas, associam-se ao corpo humano, um dos seus temas dominantes. O corpo, que aparece “mais como uma sugestão do que como representação objectiva (…), de fronteiras difusas, que se funde no espaço envolvente, num contraste de luz e de sombra que lhe conferem um matiz quase íntimo, quando não erótico”. Estas são características “que se manifestam também no uso da cores e, nalguns casos, no recuso à monocromia do carvão como meio de expressão dramática”. Nascida em Leiria em 1945, a artista concluiu o curso de pintura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa e frequentou o curso de Arquitectura na Escola de Belas-Artes do Porto. Maria João Franco expõe desde 1982, tanto em mostras colectivas como individuais. Está representada em colecções nacionais e internacionais e foi distinguida já com diversos prémios.

No curso de Pintura em Lisboa, Maria João Franco teve como professores o pintor Gil Teixeira Lopes e o escultor Soares Branco. No Porto onde frequenta Arquitectura, o convívio com os colegas das artes plásticas, fazem-na retomar a pintura, aproximando-se do também pintor Nelson Dias, futuro marido. O pai, Miguel Franco, que dá nome a uma sala de espectáculos em Leiria, é considerado um dos dramaturgos mais relevantes das décadas de 1960 e 1970. A sua peça “O Motim” incomodou bastante o Governo da ditadura do Estado Novo e levou a PIDE a invadir o Teatro Avenida, onde a peça era representada.

Maria João Franco começa a expor com 23 anos, seguindo uma tendência expressionista, quer na abstracção, quer na sua passagem para a figuração. Tem como influências pintores como Rocha de Sousa, Gil Teixeira Lopes, Luís Dourdil, Júlio Pomar ou Júlio Resende.

Irreverência e banda desenhada

De Pedro Proença apresentam-se obras de duas séries bem distintas no motivo e no formato, “cuja expressividade parece radicar num certo espírito de irreverência”, referem os promotores. “A sua unidade está todavia assegurada. Em primeiro lugar, pela natureza preponderante do desenho como forma de representação”. Este é um aspecto que “revela uma forte influência da banda desenhada que marca o autor”. E, em segundo lugar, “pelas cores brilhantes e contrastadas que lhes conferem um ambiente de festa, de luminosidade e de fantasia”.

Pedro Proença nasceu no Lubango, Angola, em 1962. Apresenta-se regularmente em exposições individuais em Portugal, na Europa e no Brasil. Frequentou os cursos livres da Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA) manifestando já um interesse pela herança dadaísta. Na instituição, conhece um professor que o marcará muito, o pintor João Vieira. Expõe individualmente desde 1984.

Madalena Pequito nasceu em Lisboa, em 1996. Estudou na Escola Artística António Arroio. Em 2014 começou o curso de Pintura na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. Este ano desenvolveu a sua actividade na Faculdade de Belas-Artes de Budapeste. As obras que são exibidas na exposição “são as de uma artista em processo de pesquisa e maturação”.