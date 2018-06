Trinta alunos vão 15 dias aprender sobre preservação de património em Tianjin

O Instituto de Formação Turística (IFT) inaugurou ontem o quarto programa de intercâmbio com Tianjin centrado na experiência daquela região em preservação do património cultural. Entre 7 e 23 de Junho, 30 estudantes de licenciatura vão ter aulas e fazer visitas de campo para aprender história e cultura da China continental. Falar mandarim é requisito indispensável para participar.

Cláudia Aranda

Em quatro anos são já mais de 100 os estudantes universitários participantes no programa de intercâmbio com Tianjin destinado a alunos de licenciatura de diferentes entidades de ensino superior, revelou ao PONTO FINAL a presidente do Instituto de Formação Turística (IFT), Fanny Vong. Este ano, entre 7 e até 23 de Junho, 30 estudantes, residentes de Macau, vão passar 15 dias num programa de intercâmbio com a Faculdade de Turismo e Gestão de Serviços da Universidade de Nankai, em Tianjin. Entre 2015 e até agora, 72 alunos já haviam beneficiado do programa.

O objectivo deste programa é permitir que os alunos de licenciatura de Macau “conheçam a preservação do património cultural e o desenvolvimento turístico de Tianjin, a fim de compreenderem melhor a história e a cultura da sua pátria e contribuir para o desenvolvimento de Macau como Centro Mundial. Turismo e Lazer”, refere um comunicado do IFT.

Desde há três anos que o IFT é co-organizador, colaborando com várias partes para levar os alunos do IFT e de outras instituições de ensino superior a Tianjin.

O antigo Chefe do Executivo Edmund Ho, e vice-presidente da Conferência Consultiva do Povo Chinês (CPCPC), o principal órgão de consulta do Partido Comunista Chinês e do Governo Central, é o impulsionador deste intercâmbio, recorrendo aos contactos privilegiados possibilitados pelo alto cargo que ocupa para facilitar o programa, explicou a presidente do IFT. O financiador é, porém, a Fundação Macau.

“A cidade de Tianjin é muito rica em termos culturais e históricos e também tem muito boas políticas em preservação do património, por isso, Edmund Ho pensou que era uma boa ideia criar um programa de intercâmbio para que alunos de Macau pudessem ser expostos a Tianjin e aprender sobre o desenvolvimento recente do país”, explicou Fanny Vong.

A iniciativa começou em 2015 com um grupo pequeno de apenas 12 estudantes de licenciatura do IFT.

“Naqueles 15 dias eles não ficaram apenas dentro da sala de aulas a aprender assuntos teóricos, mas também lhes foi permitido fazer visitas de campo e estágios em organizações locais, para compreenderem a gestão museológica, história da preservação cultural e algumas actividades fora de portas”. Depois desta primeira experiência, o programa foi alargado, de maneira a incluir mais estudantes de outras instituições, não apenas os 12 do IFT, mas também alunos da Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, Universidade da Cidade de Macau”, num total de 30, acrescentou Fanny Vong.

Segundo a presidente do IFT, Edmund Ho facilitou também a aproximação com o município e não apenas com a universidade. “Ele foi capaz de solicitar apoio de muitas partes, por exemplo é necessário ter o apoio da cidade de Tianjin, não apenas da universidade, para entrar em museus, gabinetes municipais, de maneira a que os estudantes sejam expostos à elaboração de políticas, ele tem o poder político para solicitar esse apoio em diferentes níveis, é dada muita atenção e importância a este programa, por isso tem decorrido de forma tranquila e os estudantes têm sido apresentados a um alto nível de experiência e de conhecimento”.

Os destinatários são residentes de Macau. Um dos critérios de selecção é ter capacidade para comunicar em mandarim.