Sinal 1 de tempestade tropical pode ser içado hoje

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) levantam a possibilidade de ser içado hoje o sinal número 1 de tempestade tropical, segundo avançaram estes serviços ao PONTO FINAL. Ao final do dia de ontem, a depressão tropical localizada na parte central do Mar do Sul da China continuava-se a dirigir-se para Norte e a mover-se lentamente em direcção à ilha de Hainão, encontrando-se quase estacionária. No que diz respeito ao estado do tempo, a partir de hoje podem ser esperados períodos de aguaceiros e trovoadas mais frequentes ao longo do dia. A depressão tropical deverá atingir o ponto mais próximo do território na próxima quinta-feira, pelas 14h, ficando a pouco menos de 400 quilómetros de Macau, de acordo com a página electrónica dos SMG.

Para hoje, prevê-se céu geralmente muito nublado e aguaceiros ocasionais com períodos dispersos de trovoada. A temperatura deverá oscilar entre os 25° de mínima e os 29° de máxima, enquanto que a humidade deverá variar entre os 75% e os 98%. Para o resto da semana a população pode esperar céu muito nublado ou encoberto, com aguaceiros e períodos de trovoada. A temperatura deverá manter-se entre os 25° e os 30°, com a humidade a poder chegar aos 98%.

O Observatório de Hong Kong manteve içado durante o dia de ontem o sinal de trovoadas mas, até ao final do dia, não tinha sido emitido nenhum sinal de tempestade tropical na região vizinha. O South China Morning Post escrevia ontem que as autoridades de Hong Kong não conseguiam ainda confirmar se as duas depressões que se estão a formar na região podem ou não dar origem a um “duplo tufão”. C.V.N.