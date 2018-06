Serviços de Saúde: 1º orçamento suplementar quase nos 400 milhões de patacas

O Chefe do Executivo aprovou ontem o primeiro orçamento suplementar dos Serviços de Saúde relativo ao ano económico de 2018, no montante de 383,766 milhões de patacas. O valor foi divulgado ontem num despacho publicado em Boletim Oficial. “Os serviços e organismos dotados de autonomia financeira apresentam orçamentos suplementares sempre que se verifique alteração do montante global das receitas e despesas constantes no orçamento aprovado”, explica o Regime de administração financeira pública. Em comparação com o ano passado, houve um aumento de mais de 100 milhões de patacas, com o primeiro orçamento suplementar a fixar-se no montante de 256,693 milhões de patacas.

