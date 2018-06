Novos valores-limite de emissão de gases de escape entram em vigor no próximo mês

A partir do dia 1 de Julho, entra em vigor uma nova tabela de valores-limite de emissão de gases de escape dos veículos em circulação e métodos de medição. A alteração, aprovada no dia 25 de Maio e ontem publicada em Boletim Oficial, resultou da necessidade de aperfeiçoamento e melhoria recomendados pelo Governo que, em Julho do ano passado, fez entrar em vigor o regulamento administrativo relativo – cuja “aplicação foi em geral pacífica” e a taxa de cumprimento dos requisitos de emissão de gases de escape ultrapassou os 90%.

“Prevê-se que as emissões de hidrocarbonetos, monóxidos de carbono, óxidos nítricos e partículas suspensas inaláveis, provenientes dos veículos ao circularem, serão reduzidas ainda mais através da aplicação das normas aperfeiçoadas”, refere a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), em comunicado.

O organismo detalha ainda que “o conteúdo da alteração em causa consiste, principalmente, na melhoria dos valores-limite de emissão de gases de escape dos automóveis a gasolina medidos a duas velocidades de rotação e dos automóveis a gasóleo medidos em aceleração livre, de modo a reduzir a emissão dos gases de escape, como também na promoção da manutenção e reparação regular para os veículos altamente poluidores, assim como no aumento de capacidade de fiscalização”.

A DSPA explica que “analisados os dados de inspecção, a maioria dos veículos, após a reparação e manutenção ordinária, conseguiu atingir as respectivas normas”. A revisão periódica e a análise à situação actual da aplicação do regulamento administrativo foram feitas pela DSPA, pela Direcção dos Serviços de Solos, Transportes e Obras Públicas (DSSOPT) e por uma entidade de estudo encarregada pelo Governo.