Ministro da Construção e Obras Públicas angolano presente no 9º Fórum Internacional de Infra-estruturas

A 9ª edição do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas terá lugar, na próxima quinta e sexta-feira, no Venetian. O evento conta com a participação de mais de 50 oficiais de Governo de nível ministerial ou superior de mais de 30 países e regiões. De entre eles conta-se o ministro da Construção e Obras Públicas de Angola, Manuel Tavares de Almeida.

Catarina Vila Nova

O ministro da Construção e Obras Públicas de Angola, Manuel Tavares de Almeida, será um dos 50 oficiais de Governo de nível ministerial ou superior, provenientes de mais de 30 países e regiões, incluindo de seis países de língua portuguesa, que vai marcar presença na 9ª edição do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF, na sigla inglesa). A organização, a cargo da Associação Internacional dos Construtores da China e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM), estima que o evento contará com mais de 1.500 participantes de 60 países e regiões. Um total de 34 empresas, provenientes do interior da China, vão estar em exposição na próxima quinta e sexta-feira, confirmou o IPIM ao PONTO FINAL, no âmbito do fórum, que se realizará no Venetian.

De Angola, para além do ministro da Construção e Obras Públicas de Angola, virá também o vice-governador da província de Cabinda, Macosso Alberto Paca Zuzi, o vice-governador da província de Lunda Norte, Lino dos Santos, e o vice-governador da província de Luanda, José Paulo Kai. De Moçambique chega o vice-ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Víctor Tauacale e do Brasil o vice-governador do Estado da Bahia, João Felipe de Souza Leão.

A edição deste ano tem como tema “Fomento de novos motores de crescimento para impulsionar a construção e conectividade de infra-estruturas”, explicou ontem Sam Lei, vogal executivo do IPIM, em conferência de imprensa. A temática tem por objectivo discutir, “no contexto da transformação de antigos e novos motores de crescimento do mundo, como fomentar o desenvolvimento e a cooperação internacional em infra-estruturas através de inovação de motor, reforma de tecnologia e mudança de modelo”, acrescentou o responsável. Assim, ao longo dos dois dias em que decorre o evento, serão realizados dois fóruns temáticos, nove sessões paralelas e bolsas de contactos.

O Fórum Internacional de Infra-estruturas arranca na quinta-feira, pelas 10 horas, no Venetian. No primeiro dia terão lugar os dois fóruns temáticos, sob o tema “Fomentar novos motores de desenvolvimento e cooperação internacional de infra-estruturas”. Também na quinta-feira serão apresentados o índice e o relatório do desenvolvimento de infra-estruturas no âmbito da iniciativa “Faixa e Rota”, e será realizada a primeira parte do 4º Fórum para a Cooperação em Infra-estruturas entre a China e América Latina, evento que decorre em simultâneo com o IIICF. Este é organizado pelo Ministério do Comércio da China, com o objectivo de promover o contacto entre as empresas e câmaras de comércio do interior da China, Macau e outros países, referiu Sam Lei. Neste sentido serão organizados seminários e mesas-redondas entre a China e os países de língua portuguesa, Inglaterra, África e a Coreia do Sul.

Pela primeira vez, irá ter lugar um diálogo com executivos financeiros internacionais, “para discutir questões como a atracção de capital social para investir em infra-estruturas e modelos inovadores de investimento e financiamento”, explicou Sam Lei. Na sexta-feira vão decorrer nove sessões paralelas, subordinadas a temas como a transformação digital, o desenvolvimento e financiamento de infra-estruturas em África e a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

A área de exposição do Fórum Internacional de Infra-estruturas conta este ano com 34 empresas, provenientes do interior da China. Este ano, 13 instituições de Macau são também co-organizadoras do evento. Após a conclusão do IIICF, será realizada uma visita aos projectos de infra-estruturas em Macau e no interior da China.