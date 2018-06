Governo aconselha compradores de fracções do Pearl Horizon a pedir indemnização à Polytex

O apelo foi feito ontem pelo Executivo aos compradores das fracções autónomas do Pearl Horizon: pedir indemnização à Polytex pelo não cumprimento dos contratos-promessa. O Gabinete da secretária para Administração e Justiça voltou rejeitar a proposta de realização de concurso público para construção do empreendimento, apontando como “obstáculos dificilmente ultrapassáveis” questões como o fundamento legal e a operação prática.

O Governo apelou aos compradores das fracções autónomas em construção do Pearl Horizon que exijam “o mais rapidamente possível indemnização junto da Sociedade de Importação e Exportação Polytex”, uma vez que os contratos-promessa de compra e venda das fracções autónomas em construção do empreendimento já não podem ser cumpridos.

Em comunicado, o Gabinete da secretária para a Administração e Justiça refere que “como a respectiva indemnização está sujeita à prescrição do prazo, a referida sociedade deve cumprir a responsabilidade contratual o mais breve possível e indemnizar os compradores das fracções autónomas em construção do Pearl Horizon o mais cedo possível”.

O Executivo explica que mesmo que a Polytex tenha interposto acção judicial contra o Governo para pedido de indemnização civil, “isso não afasta o cumprimento da responsabilidade indemnizatória perante os compradores das fracções autónomas em construção do Pearl Horizon”

O comunicado lembra ainda que, em 2014, segundo informações fornecidas pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, a Polytex prometeu ao Governo, por escrito, que “caso no futuro não venha a obter novamente a concessão do terreno nos termos legais, a concessionária não pode pedir qualquer indemnização ou compensação ao Governo”.

Obstáculos: fundamento legal e operação prática

O Gabinete de Sónia Chan reiterou que “após estudos e análises profundos, verificou-se a existência de obstáculos dificilmente ultrapassáveis nesta proposta [de o anterior terreno do Pearl Horizon dever ser objecto de concurso público condicionado], tanto a nível do fundamento legal como da operação prática”.

Na nota de imprensa ontem divulgada, lê-se que “a realização de concurso público para o referido terreno nos termos do disposto no artigo 56.° da Lei de Terras, no sentido de recorrer à definição de cláusulas especiais para proteger tanto quanto possível os interesses daqueles que já compraram as fracções autónomas em construção, tem sido sempre o ponto principal do estudo e a orientação dos esforços desenvolvidos pelo Governo da RAEM”.

Mas o Governo explica que, em primeiro lugar, “a concessão do terreno em causa não consiste em ‘casos especiais de interesse público que favoreça o desenvolvimento da sociedade da RAEM’ previstos na Lei de Terras”, uma vez que está sujeita ao limite máximo da área de terreno a conceder nos termos legais, que não pode ser superior a 20 mil metros quadrados de cada vez.

Acontece que o anterior projecto Pearl Horizon incide sobre um terreno de 68 mil metros quadrados e, por isso, “conforme legalmente previsto, tem de ser dividido em quatro parcelas, que serão desenvolvidas por quatro diferentes concessionários”, sendo que “o anterior promotor apenas pode participar no concurso público de uma dessas parcelas, não podendo continuar a construção do Pearl Horizon como o concessionário único do lote de terreno inteiro”.

O Gabinete da secretária aponta também que a definição de cláusulas especiais no contrato de concessão do terreno para estabelecer que os quatro concessionários se obrigam à realização da construção de acordo com o anterior planeamento e ao compromisso de venda das fracções a construir conforme o preço anteriormente fixado aos originais compradores das fracções autónomas em construção do Pearl Horizon, não corresponde ao disposto na Lei de Terras, visto que os promotores das quatro parcelas conseguiram obter a concessão do terreno através de concurso público.

Por outro lado, “as disposições de princípio e genéricas no artigo 56.° da Lei de Terras são insuficientes para atribuir ao Governo da RAEM o poder de obrigar mediante contrato de concessão do terreno os promotores a venderem as fracções autónomas conforme o preço fixado no anterior contrato aos compradores das fracções autónomas em construção do Pearl Horizon”.

Assim, frisa ainda o comunicado, a definição de “cláusulas especiais” no contrato de concessão do terreno que prevêem que “o concessionário tem de vender determinadas fracções a determinado preço a determinadas pessoas” corresponde ao estabelecimento de uma limitação da forma de disposição do terreno, “a qual não é concretizável mediante o estabelecimento de ‘cláusulas especiais’ que vinculam ambas as partes do contrato no âmbito do actual enquadramento legal”.