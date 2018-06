Gonçalo Lobo Pinheiro expõe em Lisboa

Gonçalo Lobo Pinheiro vai expor “Macau 5.0” em Portugal. A exposição, a inaugurar em Julho, será composta por 50 fotografias a preto e branco em tamanho 30x40cm. O fotojornalista português vai expor “Macau 5.0” na livraria Ler Devagar, no espaço LX Factory.

O livro “Macau 5.0” também será oficialmente apresentado, numa sessão de lançamento juntamente com a exposição. A livraria Ler Devagar vai vender a obra, em exclusivo.

Gonçalo Lobo Pinheiro é um fotojornalista radicado em Macau desde 2010, somando já 18 anos de carreira. O fotojornalista colaborou com diversos jornais e revistas portugueses. Foi fotógrafo oficial da cantora brasileira Daniela Mercury durante seis anos. Vencedor de diversos prémios, Gonçalo Lobo Pinheiro já realizou exposições individuais e colectivas. “Macau 5.0”, editado em Setembro de 2015, é o seu primeiro livro de fotografia. Em Macau foi editor, jornalista e fotojornalista do jornal Hoje Macau, director de fotografia da revista CGuide e colaborador de diversas publicações. É o coordenador de fotografia da Revista Macau. Juntou-se, recentemente, o projecto Plataforma Media, do grupo Global Media.