Falta de mão-de-obra e preços elevados de matérias-primas afectam sector industrial exportador

A maioria das empresas da indústria exportadora local assume enfrentar situação de insuficiência de trabalhadores. A informação foi apurada no Inquérito de Conjuntura ao Sector Industrial Exportador referente ao primeiro trimestre deste ano, divulgado ontem pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), que indica ainda que, para além desta insuficiência – assumida por 64,2% das empresas inquiridas e considerada por 6,2% como o “maior problema” –, outras questões que afectam as actividades de exportação são os preços elevados das matérias-primas (2,9%), os preços mais competitivos praticados no estrangeiro (2,9%) e o insuficiente volume de encomendas (2%).

No âmbito do mercado de emprego, o número de trabalhadores da indústria transformadora para exportação registou uma redução ligeira de 2,8% e 1%, quando comparado com o trimestre anterior e o período homólogo do ano passado. A percentagem de insuficiência de trabalhadores, de 64,2%, mostrou-se superior aos 50,4% e 54,3% verificados no trimestre anterior e no igual período do ano passado.

De acordo com a DSE, “88,4% das empresas inquiridas do sector de ‘Produtos farmacêuticos’ manifestaram uma notável procura em matéria de trabalhadores, o que significou uma grande procura de mão-de-obra neste sector”.

Os resultados do inquérito indicam que a duração média mensal da carteira de encomendas detida pelas empresas inquiridas foi de 3,1 meses, superiores aos 2,4 meses registados no trimestre anterior. Já a carteira de encomendas detida pelos sectores de “Produtos Farmacêuticos”, “Vestuário e Confecções”, “Outros Sectores” e “Equipamentos Electrónicos/Eléctricos” foi de 5,2, 2,9, 2,9 e 1,6 meses, respectivamente.

Quanto às perspectivas para os próximos três meses, 23,2% das empresas inquiridas preocupam-se principalmente com preços elevados das matérias-primas, seguindo-se salários elevados (15,9%), insuficiente volume de encomendas (14,1%) e insuficiência de trabalhadores (7,2%).

Os mercados de destino das exportações, da análise ao índice geral da situação de encomendas trimestral por mercados, as empresas inquiridas consideraram, em geral, que o interior da China e outros países da região Ásia-Pacífico (excluindo Hong Kong e o Japão) “são os mercados de destino com performance relativamente melhor”, e que a performance do Canadá e de Hong Kong melhorou no primeiro trimestre.