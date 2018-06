Colectivos de Dj’s ‘Pomegranate Sounds’ e ‘UPPERCUTZ’ este sábado no LMA

No próximo sábado, 9 de Junho, o espaço do LMA vai receber quatro Dj’s, divididos entre os colectivos ‘Pomegranate Sounds’ e ‘UPPERCUTZ’. Espera-se uma noite sacudida ao ritmo dos sons ‘Jazz’, ‘Afro funk’, ‘Disco’, ‘Soul’, ‘Afrobeat’, ‘Reggae’, ‘Dub’, ‘Hip hop’, ‘grooves psicodélicos’, latinos e das Caraíbas.

Selekta Sève, LëKSs, Slim Doctor (Chengdu DMC) e Kalakuta Kid são os quatro Dj’s que vão estar de serviço no próximo sábado, 9 de Junho, na Associação de Música ao Vivo (LMA, na sigla inglesa), espaço localizado na Avenida Coronel Mesquita, a partir das 20 horas.

Misturas muito ecléticas é o que se espera dos quatro Dj’s divididos entre os colectivos ‘Pomegranate Sounds’ e ‘UPPERCUTZ’, dois projectos divididos entre Hong Kong, Chongqing e Xangai. Cada um dos Dj’s vai tocar um ‘set’, mas também espera-se um ‘back to back’ entre os projectos, prometeu ao PONTO FINAL Alex, (AlëKss Quis ou LeKSs) membro do ‘Pomegranate Sounds’ e organizador do espectáculo de sábado.

O projecto colaborativo ‘Pomegranate Sounds’ herda o nome de um clube nocturno em Hong Kong. O colectivo promove o ‘dub’, ritmo extraído do reggae da década de 1960, mas com influências musicais éclecticas. Deste projecto fazem parte LeKSs e Selekta Sève, “dois Dj’s, com estilos diferentes”, explicou Alex.

Selekta Sève é conhecida por “fundir de forma distinta as suas raízes francesas com variadas inspirações musicais encontradas na Ásia”. Selekta Sève começou por adquirir discos em vinil de ‘reggae’ e ‘dub’ em Paris e Londres durante viagens à Europa, que alimentaram uma paixão por descobrir a música mais ignorada de África à Ásia, ao Médio Oriente e América do Sul. Trouxe o ‘Afro-Funk’ para a “Secret Island Party” e o festival “Clockenflap”, eventos que se realizam anualmente em Hong Kong, e colaborou em iniciativas como “La Fête de la Musique”, no Central Pier 10, ou a residência “Pomegranate”, no espaço Oma, em Hong Kong.

LëKSs é “profundamente influenciado pelo ‘Jazz’, ‘Afro funk’ e ‘grooves psicodélicos’”. É descrito como um DJ eclético, produtor e saxofonista que não pode ser circunscrito a um conjunto particular de géneros, do ‘Jazz’ mais suave ao ‘House’ e ‘Techno’, percorre todos os ritmos.

UPPERCUTZ é “um evento noturno em Chongqing”, na China, que junta Slim Doctor (Chengdu DMC) e Kalakuta Kid, que agora está sediado em Xangai. Slim Doctor é descrito como “o DJ mais famoso de Chongqing”, com influências globais, mas que tem como especialidade o “Hip hop francês”. O francês Kalakuta Kid formou-se no meio do ‘Hip hop’, mas colecciona materiais provenientes de um amplo espectro de géneros musicais. O DJ mistura ‘electro beats’ com ‘Retro’, ‘New Orleans Swing’, ‘Jazz’ e outros sons do mundo, “numa busca constante e obsessiva pelo ‘groove’ e batida perfeitos”.