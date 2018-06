Candidaturas a bolsa de mestrado na Universidade de Coimbra abertas até dia 15

Os interessados no Programa de apoio financeiro para frequência de cursos de mestrado na Universidade de Coimbra (UC) podem candidatar-se até ao dia 15 deste mês. A prioridade é dada a cursos nas áreas de Educação, Direito e Medicina, com um limite máximo de três vagas, e o montante do apoio é de 58 mil patacas por ano. A iniciativa do Governo – Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Comissão Técnica de Atribuição de Bolsas para Estudos Pós-graduados e Fundação Macau – visa a atribuição de apoio financeiro a residentes permanentes de Macau que optem por mestrados na UC e a formação de quadros bilingues Chinês-Português. Os residentes permanentes de Macau que já se tenham inscrito em cursos de mestrado da UC, no ano lectivo 2018/2019, ou que já tenham sido admitidos, podem apresentar o pedido, esclarece a Comissão de Desenvolvimento de Talentos. Os candidatos devem preencher o boletim de candidatura através da Plataforma de Serviços para Bolsas de Mérito, Bolsas de Estudo, Bolsas-empréstimo e Apoios Financeiros atribuídos pelos Serviços Públicos, na Internet.

