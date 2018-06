Acenderam-se as velas, uma vez mais, pelas vítimas que Pequim procura ocultar

Voltou ontem ao Largo do Senado, a vigília que anualmente estende uma homenagem às vítimas da revolta estudantil da Praça de Tiananmen. Ng Kuok Cheong e Au Kam San repetiram, rodeados pelos que fintaram a ameaça de tempestade, um apelo pelo reconhecimento do massacre por parte de Pequim, pela responsabilização de um Governo que insiste em obliterar uma página negra da sua história.

Texto: Sílvia Gonçalves*

Fotografia: Eduardo Martins

Na faixa negra estendida no chão, a declaração da noite, tingida em caracteres ampliados, pintados a branco: “Os mártires da democracia serão sempre recordados. O movimento civil de 1989 continua a inspirar-nos”. Acendem-se as velas em volta, que o vento teima em apagar. Aproximam-se os curiosos, a observar as fotografias que, nos cartazes colocados no Largo do Senado, contam a história que o Governo do outro lado da fronteira insiste em subtrair da memória colectiva. A ameaça de intempérie não demoveu aqueles que, mais uma vez, rumaram à grande praça para estender uma homenagem sentida às vítimas do massacre de Tiananmen, àqueles que, na noite de 3 para 4 de Junho de 1989, se bateram na rua por reformas políticas que potenciassem a democracia e a liberdade de expressão, que o regime de então tratou de esmagar.

“SE NA CHINA FALARMOS DISTO, PRENDEM-NOS”

“Estou curioso, como qualquer jovem. Parece ter sido um período caótico na China, mas não sou muito bom a História”, começa por atirar um estudante a residir em Zhuhai, de 22 anos. Prefere manter-se anónimo, pois pode “ter problemas na escola”. E partir daí sobra apenas o silêncio. No semi-círculo de gente que rodeia as faixas negras está Wang Hongbin com o braço a rodear a mulher. Natural da China continental, diz só ter tido conhecimento da revolta estudantil de Tiananmen há cinco anos: “Só em Macau soube o que aconteceu, há cinco anos. Os estudantes foram protestar na praça e penso que, em Abril, as pessoas deram início a um motim, e recusaram-se a sair da praça. Se na China falarmos disto, prendem-nos. Há maior liberdade em Macau”, assume, enquanto traduz o espanto da companheira, que diz desconhecer, ainda, um capítulo da história com que só agora se confrontou.

Ng Kuok Cheong figura central da vigília organizada pela União para o Desenvolvimento Democrático de Macau, que anualmente, desde 2014, se repete no Largo do Senado – do qual estiveram arredados durante 15 anos, circunscritos ao Largo de São Domingos – explica ao PONTO FINAL o que o leva a repetir uma homenagem pelas vítimas cujo número oficial – milhares, apontam diferentes fontes – nunca foi revelado: “Esta é a minha promessa, a minha promessa pessoal. No meu tempo de vida vou continuar com isto até que os problemas sejam esclarecidos. O problema enfrentado pelas ‘Mães de Tiananmen’ mantém-se, não está resolvido. É nossa responsabilidade conseguir uma resposta para o seu apelo, repetidamente, não vamos parar”.

O deputado pró-democrata referia-se à carta aberta esta semana remetida pelo grupo “Mães de Tiananmen” ao Presidente Xi Jinping, onde exigia que o Governo de Pequim assuma a responsabilidade pelo sucedido na Praça da Paz Celestial. Na missiva, assinada por 128 mães e outros familiares, o grupo lamenta que nos últimos 29 anos, nenhum dos sucessivos governos tenha pedido desculpa, “como se o massacre que comoveu o mundo nunca tivesse acontecido”. “Nunca nos deram uma explicação”, contam ainda os familiares das vítimas, que continuam a exigir saber o que aconteceu naquela noite e que as autoridades assumam a sua responsabilidade. O grupo denuncia ainda o que diz ser a intimidação por parte do Governo, que vigia estas famílias e prende quem tenta recordar o episódio.

Assinalando que a República Popular da China “tornou-se um Estado capitalista mas insiste na liderança de um só partido”, Ng Kuok Cheong lamenta que o Governo Central “continue a querer controlar tudo, mas através de diferentes meios”. O deputado descreve o ambiente político em Macau como “bom e mau”. E detalha: “Bom, porque a situação económica continua a melhorar, continua muito bom, em comparação com Hong Kong e Taiwan. O mau é que politicamente o nosso Governo está a cooperar com a autoridade do Governo Central, vão tentar controlar a sociedade e também os seus próprios interesses. O bom e o mau acontecem em Macau”, conclui.

“AS AMBIÇÕES AINDA QUEIMAM NO NOSSO PEITO”

Às 20 horas, o parlamentar junta-se a Au Kam Sam. Dirigindo-se à multidão que se avoluma – duas centenas, talvez – pedem os democratas um minuto de silêncio. E o silêncio instala-se na grande praça, com os olhos que pendem sobre a luz das velas. Inicia-se depois um cântico, a “Elegia para os Heróis”: “Eu vi-te a sair na noite de 4 de Junho, e eu fui engolido por arrependimento e tristeza. Mesmo que estejamos frustrados, mesmo que os nossos desejos não sejam cumpridos, as ambições ainda queimam no nosso peito”, cantam todos, enquanto acompanham a letra nas folhas distribuídas pela organização.

Segue-se depois a intervenção de Ng Kuok Cheong: “O Partido Comunista da China alegou que o Ocidente usou o Movimento Civil de 89 para subverter o comunismo na China, mas a história prova o contrário. A supressão sangrenta não salvou o comunismo, mas colocou-o em apuros e resultou no colapso do bloco socialista”, começa por afirmar o também dirigente da União para o Desenvolvimento Democrático de Macau. E prosegue, numa alusão à RAEM: “Devemos continuar a nossa luta pela democracia em Macau. O conluio entre empresas e Governo e o transporte de benefícios criado por eleições de pequeno círculo, a corrupção desenfreada, as autoridades evitando a responsabilidade… O povo de Macau já teve o suficiente! Temos que estabelecer um sistema democrático e tentar ter uma eleição geral do Chefe do Executivo”, reitera, num apelo antigo.

A culminar, o democrata deixa uma palavra para as mães que recusam o silenciamento imposto pelas cúpulas do poder: “Repetimos as quatro exigências das Mães da Praça da Paz Celestial: 1. criar um comité para uma investigação independente e justa; 2. Dar explicações aos familiares de todos os mortos e desaparecidos do incidente; 3. compensar as famílias de acordo com a lei; 4. responsabilizar os perpetradores através da lei”.

Entre as centenas que o escutam, observa um arquitecto português que prefere não ser identificado: “Não quero falar, isso incomoda muita gente. O mundo está em regressão. Gostava de ter morrido no século XX, não estar no século XXI”, e afasta-se rapidamente. Enquanto isso, alguns indivíduos fotografam e filmam, no topo de um dos edifícios que circundam o largo.

“AS ESCOLAS DE MACAU NADA FAZEM PARA FALAR SOBRE ISTO”

Entre os que integram a vigília, o único rosto visível da Associação Novo Macau é o de Sulu Sou, vice-presidente do colectivo. “Penso que esta é uma actividade memorável para qualquer cidadão de Macau. É bom termos esta liberdade em Macau. Escolhemos, ainda, recordar, até que haja um resultado. Até que as autoridades chinesas investiguem e seja feita justiça, especialmente para os pais das vítimas”, assinala o deputado com mandato suspenso, em declarações aos jornalistas. “Ainda que a liberdade de manifestação e de expressão se reduza a cada ano, é importante dizer aos jovens que valorizem a sua liberdade. Alguns jovens estudantes não tiveram a oportunidade de saber o que aconteceu em 1989”, considera ainda o deputado, que ouviu falar pela primeira vez do massacre de Tiananmen em 2009, e que aponta ainda o facto de “as escolas de Macau nada fazerem para falar sobre isto. Não há nada nos livros”.

Atenta às intervenções dos históricos democratas, numa altura em que a vigília se aproxima do fim, está Alicia Lin. Natural de Taiwan, a livreira de 37 anos, proprietária da livraria Júbilo 31, está há 10 anos em Macau. Carrega nos braços o filho de dois anos, enquanto o outro, de sete anos, ouve os discursos sentado no chão. “Quando era jovem, achava que isto [a revolta estudantil em Tiananmen] era uma luta pela democracia e liberdade. À medida que fui envelhecendo, pensei que o que eles buscavam era um mundo imaginário. Quando pensamos a fundo, vemos que a democracia não era alcançável. Não havia um mecanismo de comunicação entre os estudantes e as autoridades”.

Alicia diz ter contado aos filhos o significado de uma vigília onde faz questão que estejam presentes: “Em Macau, as forças não governamentais estão a crescer. Não penso de forma optimista, mas ajo de forma optimista. Quero que os meus filhos venham aqui e saibam o que aconteceu. Transmito aos meus filhos valores universais, como a igualdade, a justiça e a liberdade”. *Com Stacey Qiao