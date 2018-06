Sulu Sou e Scott Chiang: Defesa sem acesso a tradução do acórdão

O Tribunal Judicial de Base rejeitou o pedido de tradução do chinês para o português das 66 páginas da sentença do deputado com mandato suspenso Sulu Sou e do antigo presidente da Associação Novo Macau, Scott Chiang, realizado pelos advogados Jorge Meneses e Pedro Leal. O jornal Macau Daily Times noticiou o caso na sexta-feira passada.

A ausência de tradução retira tempo de análise à defesa, na eventualidade dos arguidos e dos advogados Jorge Meneses e Pedro Leal decidirem avançar para o recurso da decisão do Tribunal Judicial de Base, apurou o PONTO FINAL. Tanto os arguidos como o Ministério Público têm 20 dias para recorrer, a contar da leitura da sentença, realizada no passado dia 29 de Maio.

As duas línguas oficiais da Região Administrativa Especial de Macau são o chinês e o português. Os advogados Jorge Menezes e Pedro Leal não falam chinês, ao passo que o português é uma língua comum à defesa, à juíza que julgou o processo e à magistrada do Ministério Público. A procuradora do Ministério Público também fala chinês, pelo que tem acesso ao conteúdo integral do acórdão sem necessitar de tradução.

Na leitura de sentença realizada na terça-feira passada, os arguidos Sulu Sou e Scott Chiang, que eram acusados de crime de desobediência qualificada, foram condenados a 120 dias de multa pelo crime de reunião e manifestação ilegal nas imediações do palacete de Santa Sancha, durante a manifestação do dia 15 de Maio de 2016.

Na altura, tanto os arguidos como a defesa mostraram-se desapontados e insatisfeitos com a decisão do tribunal. Tanto Scott Chiang como Sulu Sou mantiveram a sua declaração de inocência e pedido de absolvição. “Como eu disse desde o início, continuamos a achar que não somos culpados. Estávamos só a exercer um direito fundamental, o direito de manifestação. Nós discordamos da decisão do tribunal”, afirmou Sulu Sou, na ocasião. C.A.