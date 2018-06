Sónia Chan rejeita realização de concurso público para construção do Pearl Horizon

A secretária para a Administração e Justiça recusou a ideia de alguns deputados de abrir um concurso público para a conclusão da construção do Pearl Horizon de acordo com as plantas originais. Segundo explicou Sónia Chan, a proposta do Governo foi apresentada sob o “princípio de boa-fé” e teve por objectivo evitar que a sociedade considerasse que o Executivo estaria a favorecer os lesados do Pearl Horizon.

Catarina Vila Nova

Depois de vários deputados terem pedido, na sessão plenária de quinta-feira, a realização de um concurso público para a construção do Pearl Horizon, Sónia Chan afirmou que a decisão do Governo se mantém inalterável. Segundo noticiou a Rádio Macau, a ausência de fundamentos jurídicos foi o argumento da secretária para a Administração e Justiça para recusar os pedidos dos legisladores de concluir a construção do empreendimento de acordo com as plantas originais da Polytex e cumprir as promessas de contrato celebradas com os promitentes-compradores.

“De acordo com a actual Lei de Terras podemos abrir um concurso público e estabelecer requisitos especiais para fixar o número de concorrentes. Podemos vender as casas a determinadas pessoas e a determinados preços mas chegámos à conclusão que, só com base neste artigo da Lei de Terras, o Chefe do Executivo não tem autoridade para fixar um preço especial e vender as casas só a estes pequenos proprietários”, disse a governante, citada pela Rádio Macau. Sónia Chan disse ainda ser “impossível” a construção de um edifício para vender especificamente a determinadas pessoas com um preço especial definido, sendo necessária a realização de uma consulta pública, indica um comunicado do Gabinete de Comunicação Social.

A secretária para a Administração e Justiça afirmou que o Executivo “mantém a sua posição” e reiterou que, entre o Governo e os promitentes-compradores, “não existe relação de credor e devedor”, indica o mesmo comunicado. A governante afirmou ainda que a solução apresentada no mês passado serviu para evitar que “a sociedade ponha em causa a intenção do Governo utilizar o erário público para resolver a questão do Pearl Horizon”.

Sónia Chan mantém que a proposta de solução do Pearl Horizon foi apresentada pelo Governo “sob o princípio de boa-fé” e que o seu objectivo é, “para além de encontrar uma solução, ajudar os interessados a conseguir adquirir uma fracção autónoma e resolver a questão da habitação dos mesmos”, indica o Gabinete de Comunicação Social. “Por outro lado, foi necessário ainda evitar que a sociedade duvide do Governo na utilização dos recursos financeiros públicos para ajudar os compradores das fracções autónomas do edifício em construção”, acrescentou a secretária.

Questionada pelos jornalistas quanto à Lei de Terras, Sónia Chan garantiu que o Governo iria considerar uma eventual revisão do diploma, prometendo considerar um dos pontos mais polémicos da lei, relativo à culpa pelo não desenvolvimento dos terrenos. “As leis, depois de serem aplicadas durante algum tempo, têm de ser revistas. Já há vozes na sociedade que dizem que a Lei de Terras, em relação ao princípio da responsabilidade, não tem disposições muito perfeitas. Vamos reunir as opiniões da sociedade e pensar [sobre o assunto]”, disse a secretária, citada pela Rádio Macau.

Sónia Chan falava aos jornalistas à margem da assinatura do acordo de extradição entre a RAEM e a Nigéria. Segundo explicou a governante, “a assinatura do acordo permite que os condenados residentes de cada território possam regressar ao próprio país ou região para cumprir a pena”. Actualmente, três cidadãos da Nigéria encontram-se a cumprir pena em Macau, enquanto que nenhum residente da RAEM se encontra a cumprir pena naquele país africano. A secretária para a Administração e Justiça disse ainda que o Governo pretende assinar acordos semelhantes com a Mongólia, Filipinas, Vietname, Coreia do Sul e Timor Leste.

Sobre o acordo de cooperação judiciária inter-regional entre o interior da China, Macau e Hong Kong, Sónia Chan apenas referiu que, “devido às diferenças existentes nos sistemas jurídicos, existem ainda algumas dificuldades e obstáculos que devem ser ultrapassados”.