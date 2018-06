“Qualquer pessoa no seu perfeito juízo não deve esperar até que um desastre aconteça para dar instruções”, diz Au Kam San

Com o início da época dos tufões a aproximar-se, Au Kam San quer saber de que forma o Governo vai notificar a população sobre os planos de evacuação em caso de desastre. O deputado defende que os esclarecimentos devem ser dados o mais rápido possível.

Au Kam San criticou o Governo por não ser disponibilizada a informação necessária aos cidadãos em relação a situações de evacuação em caso de desastre. Numa interpelação escrita, o deputado afirma que, em necessidade de evacuação, o mais importante não é qual o departamento responsável, mas sim que se saiba de que forma o Governo vai informar a população que esteja em zonas que integram o plano de urgência.

“O Governo realizou um simulacro [recentemente]. Poderia dizer-nos de que forma vai notificar as pessoas que precisam de ser evacuadas? Quais são os critérios para fazer o anúncio de evacuação? Não deveria o Governo explicar ao público o mais rápido possível?”, questionou Au Kam San.

O deputado defende que mesmo que o que se faça seja apenas uma simulação, “deve haver um objectivo mais claro”. Mais importante: “mesmo sem a participação real do público, este deve ser ensinado a proteger-se caso outro desastre aconteça, a fim de coincidir com as futuras acções de resistência a desastres”.

Au Kam San aponta que, na zona costeira do Porto Interior, a Oeste da Península de Macau, por exemplo, existem mais de 100 mil residentes e que o exercício de simulação conduzido pelo Executivo abrangeu apenas pouco mais de mil pessoas. “O plano de evacuação do Governo é mandatório ou a população pode decidir ser ou não evacuada de acordo com a sua vontade? (…) Isto não deveria ser esclarecido ao público antes de um desastre, ao contrário de ser mantido em segredo?”, atirou o pró-democrata.

Au Kam San preocupa-se também com os espaços destinados a acolher aqueles mais de 100 mil residentes, considerando que os mesmos devem ser avisados antecipadamente para que, em caso de urgência, possam dirigir-se de imediato para o abrigo. Lembrou ainda que os responsáveis do Executivo já afirmaram que, em caso de evacuação, as pessoas devem caminhar até ao abrigo e só aqueles com mobilidade reduzida serão transportados em veículos do Governo.

“A experiência trágica do tufão Hato” deve servir de exemplo para o Governo, para uma melhor preparação antes do início da época de tufões. “Mas, provavelmente devido a divulgação insuficiente ou má preparação, as medidas do Governo não parecem tranquilizar o público”, afirma Au Kam San, frisando que o tufão, que tirou a vida a 10 pessoas e deixou centenas feridas, “expôs a vulnerabilidade de Macau, cujo sistema de prevenção de desastres quase colapsou ao primeiro sopro”.

No documento, o deputado acusa ainda o Governo de só ter encarado a necessidade séria de construir projectos de prevenção de cheias depois do desastre de Agosto do ano passado. “Claro que qualquer pessoa com conhecimento básico sobre os maus hábitos das construções públicas de Macau sabe que um projecto de grande escala de prevenção de cheias não se conclui em dois ou três anos. Até lá, como é que Macau vai responder se outra cheia acontecer?”, interrogou.