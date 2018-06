Prémio Nobel da Química recebe ‘honoris causa’ da Universidade de Macau

A Universidade de Macau (UM) vai distinguir a Nobel da Química Ada Yonath com o grau ‘honoris causa’. A atribuição é “um reconhecimento das suas contribuições para as ciências biomédicas”, já que “a professora Yonath deu contribuições significativas para a melhoria dos antibióticos existentes e desenvolvimento de novos”, refere a UM em comunicado. A cerimónia de atribuição dos graus honorários vai ter lugar no próximo sábado, a partir das 9h30, e integra uma palestra da docente israelita intitulada “Next Generation Species Specific Eco Friendly Antibiotics an Thoughts about Origin of Life”. Ada Yonath tornou-se, em 2009, a primeira mulher israelita entre 10 compatriotas a ganhar o Prémio Nobel, no seu caso da área da Química – juntamente com Venkatraman Ramakrishnan e Thomas A Steitz. Foi também a primeira mulher em 45 anos a ser galardoada com este prémio. A cientista recebeu ainda o Prémio Albert Einstein de Ciências em 2008, o Prémio Paul Ehrlich e Ludwig Darmstaedter em 2007 e o Prémio Louisa Gross Horwitz de Biologia ou Bioquímica em 2005.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...