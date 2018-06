Orquestra de Macau festeja o Mundial de Futebol e jogos electrónicos

A Orquestra de Macau vai apresentar ao longo do mês de Junho concertos ao fim-de-semana. Dia 16 de Junho, pelas 16 horas, o concerto tem como tema o Campeonato do Mundo de Futebol de 2018, que tem início a 14 de Junho. Com o título “Festa Musical de Fim-de-Semana – Festejar a Copa do Mundo”, o concerto realiza-se no Teatro D. Pedro V, no mesmo dia em que Portugal se estreia no Campeonato Mundial de Futebol num jogo com a Espanha. A orquestra vai interpretar uma série de clássicos que foram temas do Campeonato do Mundo da FIFA, incluindo “The Final Countdown”, da banda de rock “Europe”, e “(La La La)”, a música oficial do último campeonato mundial, realizado em 2014 no Brasil. A música resulta de um rearranjo do tema original “Dare (La La La)” da cantora colombiana Shakira, para o seu décimo álbum de estúdio “Shakira”, de 2014. O objectivo é permitir “o público sentir como se estivesse no estádio e reviver os lances emocionantes no campo”, refere o comunicado do Instituto Cultural.

A 30 de Junho, pelas 20 horas, realiza-se no Teatro do Venetian o concerto “Heróis: Uma Sinfonia de Jogos Electrónicos”. Em 2016, a Orquestra de Macau apresentou um concerto sinfónico dedicado às bandas sonoras de jogos electrónicos, “o qual foi muito bem recebido pelos entusiastas deste tipo de jogos”, dizem os organizadores. Este ano, sob a batuta da maestrina principal e directora artística da Orquestra Sinfónica de Perth, Jessica Gethin, a orquestra do território apresentará novamente uma versão sinfónica das bandas sonoras de vários jogos electrónicos populares em todo o mundo. Entre estes inclui-se “Journey”, nomeada para a Melhor Compilação de Banda Sonora para Meios Visuais (Best Compilation Soundtrack for Visual Media) no âmbito da 55ª edição dos prémios Grammy, bem como “Final Fantasy”, “Dragon Age”, “Metal Gear Solid IV”, “God of War”. As actuações serão acompanhadas visualmente por videoclipes sincronizados dos jogos num grande ecrã com efeitos de luz, “a fim de transportar o público para o mundo dos jogos electrónicos”, refere a nota de imprensa.