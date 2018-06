Mak Soi Kun defende plano de apoio financeiro para manutenção de elevadores

Mak Soi Kun alertou o Governo para a necessidade de prestar mais atenção aos problemas relacionados com os elevadores instalados nos edifícios em Macau. Depois de três situações recentes em que várias pessoas ficaram magoadas por avarias em elevadores, incluindo uma criança de 12 anos que fracturou uma perna, o deputado perguntou ao Executivo se os casos estão relacionados com a qualidade do elevador, a falta de manutenção ou de profissionais qualificados.

“Embora o Governo da RAEM já tenha ‘As Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e Operação dos Equipamentos de Elevadores para as Empreitadas de Obras Públicas’, ‘As Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e Operação dos Equipamentos de Elevadores para as Empreitadas de Obras Privadas’ e ‘Regulamento de Segurança de Elevadores Eléctricos’ como critérios de instalação e manutenção, as instruções não são obrigatórias, nem há nenhuma pena e, por isso, nenhum efeito para a fiscalização da instalação e manutenção”, escreveu Mak Soi Kun numa interpelação escrita.

O deputado refere que os cidadãos e o sector relativo sugeriram ao Governo a criação de um grupo de investigação composto por técnicos profissionais da indústria para conduzirem inspecções aos equipamentos, saberem a data de instalação e a qualificação dos recursos humanos. Por outro lado, Mak Soi Kun defende ainda a criação de um plano de apoio financeiro para a manutenção de elevadores ou que esta seja abrangida nos já existentes planos de concessão de apoio financeiro do Governo. “O Governo precisa de financiar o sector para criar mais cursos de formação, cultivar mais técnicos profissionais de fiscalização e manutenção e criar um regime de trabalhadores com certificado, garantindo a segurança de cidadãos e coordenando com o desenvolvimento da sociedade”, disse o deputado.