Mais de 40 motoristas de autocarro em part-time voltaram ao serviço

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) declarou que 46 condutores em part-time, das três concessionárias de autocarros, já voltaram a assumir funções, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Na sequência do acidente decorrido há alguns meses, a DSAT exigiu às empresas de autocarros que tenham em consideração as preocupações de segurança que resultam da contratação de condutores de autocarro em part-time, tal como verificar se estes trabalham em empresas diferentes ao mesmo tempo e se possuem suficiente experiência de condução. Segundo a mesma estação, actualmente, a maioria de condutores já cumpre os requisitos da DSAT, incluindo conduzir as mesmas carreiras pelo menos quatro dias por semana e quase todos exercem apenas a profissão de motorista.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...