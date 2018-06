IC está a recolher propostas de espectáculos locais para FAM de 2019

O XXX Festival de Artes de Macau (FAM), organizado pelo Instituto Cultural (IC), terá lugar em Maio do próximo ano. A fim de promover o desenvolvimento das artes locais, o IC apela a todos os indivíduos e associações locais registadas a apresentarem propostas de espectáculos até ao dia 6 de Julho de 2018. Os trabalhos seleccionados serão incluídos no programa FAM do próximo ano. As categorias dos espectáculos incluem teatro, dança, espectáculos infantis e outras disciplinas de artes performativas multimédia. Será dada prioridade a trabalhos centrados em personalidades de Macau ou grupos específicos de pessoas, em teatro participativo, no qual a participação do público seja o conteúdo principal, e em novas encenações ou recriações de obras clássicas de indivíduos ou grupos artísticos. As associações locais e indivíduos interessados devem entregar o boletim de inscrição e propostas do espectáculo, incluindo o conceito e apresentação do conteúdo do espectáculo, apresentação da equipa, orçamento, plano de cenografia e requisitos de equipamento técnico e quaisquer informações adicionais sobre a produção.

