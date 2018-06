Futebol Clube da Flora celebra 50º aniversário com jogo amigável e jantar

O Futebol Clube da Flora assinalou, na passada sexta-feira, o seu 50º aniversário com um jogo amigável frente aos veteranos da Selecção de Macau. No campo do Colégio D. Bosco, as duas equipas empataram a uma bola, numa partida disputada perante cerca de meia centena de espectadores.

Como parte das celebrações houve também um jantar, no Hotel Landmark, que juntou cerca de 160 pessoas, disse ao PONTO FINAL Francisco Manhão, um dos organizadores da iniciativa. No evento marcaram também presença o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, o presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, entre outros.

O Futebol Clube da Flora iniciou a sua participação nos campeonatos locais na ‘Bolinha’, na categoria de juniores, em 1965 e 1966, onde se sagrou campeão. Em 1967 estreou-se no campeonato de seniores, alcançando o terceiro lugar.

Devido ao serviço militar, alguns membros deixaram, em 1969, a equipa, que passou a competir apenas de forma mais esporádica no campeonato da ‘Bolinha’. Nos tempos áureos da sua história, o Futebol Clube da Flora contava nas suas fileiras com Amadeu Cordeiro, Jaime Hugo Amarante, Alfredo Cotrim, João Lopes Fazenda, Telmo Martins, Álvaro Silva, António Mendes, António Almeida, Manuel Guerreiro da Costa, Álvaro Dias, Alexandre Anok, entre outros. P.A.S./S.G.