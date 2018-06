Fórum Macau: Comércio de serviços é “importante motor para promover o crescimento da economia regional”

A cooperação regional e oportunidades de comércio no sector de serviços entre a China e os Países de Língua Portuguesa deu o mote a um seminário que reuniu autoridades e empresários do interior da China, países de língua oficial portuguesa e de Macau, que dialogaram sobre as formas de entrar no mercado da Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Este foi o evento mais importante organizado pelo Fórum de Macau desde a realização da 5ª Conferência Ministerial, em 2016.

O objectivo do encontro passou por aproveitar a oportunidade histórica consagrada na iniciativa de “Uma Faixa, Uma Rota”, que visa “promover a liberalização e facilitação do comércio e investimento, sob o espírito de abertura, tolerância, inclusão, equilíbrio e ganhos mútuos, e desempenhar as vantagens particulares da plataforma de Macau com base no mecanismo multilateral do Fórum de Macau”, explica o Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Por outro lado, o organismo salienta que “o comércio de serviços é actualmente um importante motor para promover o crescimento da economia regional” e que “o desenvolvimento do sector do comércio de serviços desempenha um papel primordial para o impulsionamento da cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.