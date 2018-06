DSEJ entrega 373 prémios pedagógicos

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) entregou 373 prémios no âmbito do Projecto Pedagógico do Ano Lectivo de 2016/2017. Foram distinguidos 565 professores, entre eles a professora Ana Cristina Paulo, e foi batido o recorde de escolas participantes, em relação aos últimos anos, e atingiram-se “resultados excelentes”, revela o organismo em comunicado, adiantando que, este ano lectivo, foram distribuídos prémios de aplicação das tecnologias de informação e comunicação, de participação activa para os docentes e de participação activa para as escolas.

Em resultado da diversificação dos projectos pedagógicos desta edição, de inovação das técnicas utilizadas nos materiais pedagógicos ou de utilização de estratégias e metodologias pedagógicas tendo por base os alunos, o nível de desenvolvimento profissional do pessoal docente aumentou. No total, candidataram-se 392 projectos de 47 escolas.

Entre os objectivos da iniciativa, a DSEJ destaca “incentivar as escolas e o pessoal docente a desenvolverem o currículo e os materiais pedagógicos, promover a investigação académica, explorar as modalidades de ensino inovadoras, melhorar as metodologias pedagógicas e aumentar a eficácia pedagógica, no sentido de impulsionar o desenvolvimento profissional do pessoal docente e a construção de um corpo docente de excelência para Macau”.

Na cerimónia de entrega de prémios, acolhida pela Escola Keang Peng, Lou Pak Sang, director da DSEJ, afirmou “esperar que os docentes possam estudar conjuntamente e partilhar mais experiências de ensino, aumentar a eficácia da cooperação entre colegas, inserir novos elementos e modelos para o trabalho educativo, através das tecnologias de informação e comunicação”.

A primeira edição do plano aconteceu em 1996 e concorreram apenas 31 projectos, entre os quais nove foram premiados, o que equivaleu a uma taxa de obtenção de prémios de 29%.